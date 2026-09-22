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Boteli bénéficie d'un coup de pouce inattendu avec la Nati

Die Schweizer Fussball Nationalspieller mit Winsley Boteli, mitte, treffen beim Hotel Kempinski in Belek ein, anlaesslich eines mehrtaegigen Trainingslagers der Schweizer Fussball Nationalmannschaft z ...
Winsley Boteli lors de son arrivée au rassemblement de la Nati.Keystone

Boteli bénéficie d'un coup de pouce inattendu avec la Nati

L'attaquant du FC Sion arrive dans un contexte ultra favorable en équipe de Suisse et pourrait avoir sa chance plus vite que prévu. Voici pourquoi.
22.09.2026, 05:3722.09.2026, 05:37
Julien Caloz
Julien Caloz

Winsley Boteli a rejoint lundi le rassemblement de l’équipe de Suisse en Turquie, et sa convocation est amplement méritée. L’attaquant du FC Sion réalise un début de saison époustouflant, avec 13 buts et 5 passes décisives en 15 matchs. Des statistiques dignes de Maxim Tsigalko, l’attaquant vedette de Championship Manager 01/02. Mais Boteli bénéficie surtout d’une chance que peu d’internationaux ont l’habitude d’avoir: il débarque en sélection dans un contexte particulièrement favorable.

Winsley Boteli arrive ainsi pile au moment où le titulaire habituel de l’attaque suisse n’est pas disponible. Breel Embolo manquera en effet le prochain rendez-vous de Ligue des nations contre la Macédoine du Nord, samedi prochain (20h45), en raison du carton rouge reçu face à l’Argentine. Cela ne signifie évidemment pas que Boteli débutera la rencontre. Mais l’absence d’Embolo augmente forcément ses chances d’entrer en jeu si Murat Yakin décide de le laisser sur le banc au coup d’envoi.

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Mais ce qui joue surtout en faveur de Boteli, c’est l’enchaînement inhabituel des rencontres de la Suisse lors de cette fenêtre internationale. L’UEFA a en effet prévu quatre matchs par sélection: les hommes de Murat Yakin joueront donc quatre fois entre le 26 septembre et le 6 octobre, avec seulement trois jours entre Macédoine du Nord-Suisse et Écosse-Suisse, puis à nouveau trois jours entre les deux rendez-vous à Lucerne. Un calendrier qui devrait naturellement pousser le sélectionneur à davantage répartir les minutes au sein de son effectif.

Yakin a d’ailleurs clairement annoncé qu’il voulait profiter de cette séquence pour tester en compétition «l’un ou l’autre joueur nouveau ou qui n’a encore que peu joué avec la Nati». Winsley Boteli entre évidemment dans cette catégorie.

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Tout porte donc à croire qu’il pourrait rapidement disputer ses premières minutes sous le maillot rouge à croix blanche. D’autant que son cas dépasse le simple enjeu sportif. Le sélectionneur entend aussi profiter de cette fenêtre de Ligue des nations pour lier davantage l’attaquant du FC Sion à la Suisse. Courtisé récemment par la République démocratique du Congo, Boteli n’a encore jamais disputé de match officiel avec l’équipe A. Son heure est venue.

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