Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans

Le FC Bâle a équipé son stade d’une double rangée de panneaux LED, comme cela se fait de plus en plus en Europe. Une initiative appréciée des partenaires, mais qui déplaît aux fidèles supporters.

Benjamin Wieland

Ceux qui ont récemment assisté à un match à domicile du FC Bâle l’ont remarqué: quelque chose a changé au Parc Saint-Jacques. C’est plus lumineux, plus vif, plus agité. Une double rangée de panneaux LED a été installée en bord de terrain, devant la tribune C. De nouvelles bandes ont également été fixées en hauteur, sur les balustrades des tribunes A et C, ainsi que dans la galerie supérieure (tribune G).

Les deux écrans géants, installés en 2023, viennent compléter l’ensemble. Les seules parties épargnées par la technologie sont les balcons des secteurs D (la Muttenzerkurve) et B (incluant la zone visiteurs).

Les nombreuses diodes électroluminescentes offrent un spectacle lumineux inédit. Grâce à leurs couleurs éclatantes et à leurs animations dynamiques, les panneaux captent l’attention. Toutefois, cet effet ne fait pas l’unanimité. Sur le forum du FC Bâle, certains supporters dénoncent des clignotements qu’ils jugent distrayants. Même les fans de Young Boys ironisent: sur leur forum, ils se moquent du Parc Saint-Jacques, le comparant à un «sapin de Noël américain de mauvais goût».

Le fameux «sapin de Noël» du FC Bâle. image: dr

Le FC Bâle a entendu les reproches. La luminosité a déjà été réduite, affirme le porte-parole Remo Meister:

«Nous cherchons à optimiser le nouveau système. Par exemple, nous avons modifié la fréquence des changements. Le contenu ainsi que le style des publicités font régulièrement l’objet de discussions et d’ajustements en collaboration avec nos partenaires commerciaux.»

Cependant, cela n’a pas empêché la Muttenzerkurve de manifester son mécontentement lors du deuxième match à domicile de la saison, et ce, de manière particulièrement créative. Le 6 août, lors de la rencontre face aux Young Boys, les fans ont déployé la banderole suivante:

«Des yeux qui brillent plutôt que des bandes lumineuses. Reconsidérez votre gestion des panneaux LED»

Sur les forums, on lit que ce n’est pas la publicité en soi qui est rejetée: Bâle doit vivre avec son temps, reconnaissent les supporters. Surtout que le club n’est pas le seul utilisateur du Joggeli. L’équipe de Suisse y a joué à deux reprises récemment, et une partie des bandes LED a été utilisée lors de l’Euro féminin.

Des fans mécontents lors de la réception de Berne. image: keystone

Mais un point fait consensus chez les supporters rhénans: les publicités ne doivent pas faire de l’ombre à l’activité en tribunes. Déjà en 2024, lors de l’inauguration du nouveau système LED, certains s’étaient inquiétés. Ces panneaux permettent des effets spéciaux, comme des changements de couleur rapides, à la manière d’une discothèque. Des voix s’étaient ainsi élevées pour demander que ces effets soient évités autant que possible. Pour ces fans, le spectacle en tribunes doit être garanti par les groupes de supporters.

Depuis 2023, le FC Bâle est responsable des aménagements du stade en tant que locataire du Parc Saint-Jacques, suite à la signature d’un nouveau contrat avec la coopérative gestionnaire de l'enceinte. Le coût des nouveaux panneaux LED n’a pas été divulgué.

Quatre rangées supprimées

Pour installer le double mur de panneaux LED, devant la tribune C, quatre rangées de sièges ont été supprimées. Cela n’a pas d’impact sur la capacité maximale du stade, car ces sièges étaient déjà recouverts d’un filet pour des raisons de sécurité incendie, comme l’explique Remo Meister. La capacité maximale des secteurs C et G avait déjà été réduite en raison d’un ajustement du calcul lié aux voies d’évacuation.

On aperçoit très bien sur cette image la deuxième couche surélevée de panneaux LED. image: getty

Ces quatre rangées supprimées étaient également peu attrayantes: selon Meister, elles se trouvaient dans une zone où peu d’abonnements avaient été vendus, probablement parce qu’en cas de mauvais temps, les spectateurs étaient exposés à la pluie et au vent.

Depuis l’ajout de la galerie supérieure pour l’Euro 2008, la capacité du Parc Saint-Jacques est passée de 33 433 places à plus de 38 000, voire 42 500 pendant le tournoi. Aujourd’hui, elle est limitée à 36 000 spectateurs, notamment en raison de la réduction des places dans les secteurs C et G. Cette capacité restera inchangée pour le moment, sauf lors des matchs de la Nati, où la limite est abaissée de 2 000 places supplémentaires.