Jérémy Guillemenot a retrouvé le Servette FC cette saison, son club formateur. Image: KEYSTONE

Ce joueur de Servette va vivre un match très particulier ce soir

Jérémy Guillemenot (25 ans) retrouve son ancien club du FC Saint-Gall ce soir en Super League au Stade de Genève. L'attaquant grenat a vécu une longue aventure forte en émotions en Suisse orientale.

Patricia Loher / ch media

Cette quatrième journée de Super League sera l'occasion de retrouvailles particulières pour Jérémy Guillemenot. Samedi à 20h30, le Servettien retrouvera son ancien club, le FC Saint-Gall. L'attaquant a passé quatre ans et demi chez les Brodeurs. Un long mandat dans le foot moderne.

L'entraîneur saint-gallois Peter Zeidler explique que Guillemenot avait une relation particulière avec le club de Suisse orientale. Il se souvient d'une visite du Genevois au local des supporters, le Bierhof:

«Après ça, tout le monde était heureux: le joueur et les supporters, qui ont un sens aigu pour savoir si un footballeur s'identifie au club» Peter Zeidler, entraîneur du FC Saint-Gall

Eclosion en Suisse orientale

Jérémy Guillemenot, ancien junior du FC Barcelone, a été transféré du Rapid Vienne à Saint-Gall en janvier 2019. «Quand il est arrivé chez nous, il avait un match et demi en tant que professionnel dans les jambes. C'est une histoire particulière que celle du développement de Jérémy chez nous», s'émeut Peter Zeidler.

Jérémy Guillemenot et Peter Zeidler ont longtemps travaillé ensemble à Saint-Gall. Image: KEYSTONE

La saison dernière a été la meilleure de la carrière du Genevois. Il a marqué onze buts, délivré sept passes décisives et terminé meilleur buteur saint-gallois avec Emmanuel Latte Lath. Et puis Servette, son club formateur, l'a appelé. «C'était le bon moment pour lui de revenir à Genève», analyse l'entraîneur des Brodeurs.

Guillemenot, qui a aussi eu des offres de l'étranger, a signé pour trois ans avec les Grenats. Comme son contrat à Saint-Gall courait jusqu'à l'an prochain, les Brodeurs ont reçu une indemnité de transfert estimée à plus de 500'000 francs.

Débuts décevants

Sous la houlette de René Weiler, coach de Servette depuis cette saison – et ex-directeur sportif et entraîneur intérimaire de Saint-Gall entre 2004 et 2007 –, Jérémy Guillemenot a jusqu'à présent été régulièrement aligné.

René Weiler, le nouveau coach de Servette, impose un jeu très vertical. image: epa

Il a débuté deux fois en championnat et une fois en qualification pour la Ligue des champions. Remplaçant à Genk, il a transformé son essai lors de la séance de tirs au but qui a permis aux Genevois de se qualifier pour le troisième tour. Mais l'attaquant attend toujours un but ou une passe décisive. Ses débuts dans la cité de Calvin ne se font pas sans difficulté.

Il n'a pas l'efficacité espérée. Des raisons, voire des circonstances atténuantes, expliquent ses problèmes actuels. C'est une question tactique, comme l'observe Valentin Schnorhk, journaliste à la Tribune de Genève:

«Le système de Weiler est orienté verticalement, avec un jeu très direct, beaucoup de longs ballons aériens, où les attaquants doivent avant tout gagner les duels. Ce style ne convient pas à Guillemenot»

Le jeu prôné par le nouveau coach Servettien est orienté verticalement, très direct, avec beaucoup de longs ballons aériens, où les attaquants doivent avant tout gagner les duels. Et Guillemenot n'a pas les dispositions pour ce genre de schémas. Weiler le fait d'ailleurs jouer plus souvent sur le côté, un poste qui colle mieux – au vu du jeu grenat – à ses qualités.

Invincibilité à préserver

Pour Servette, ce duel face à Saint-Gall est le septième match en trois semaines. Mercredi, les Genevois se sont inclinés 2-1 à Glasgow face aux Rangers en Ligue des champions.

Le match retour aura lieu déjà mardi. Mais Peter Zeidler ne pense pas que les Grenats auront la tête à l'Europe ce samedi soir. «Ils vont tout donner contre nous en vue des places de titulaires mardi», anticipe le technicien.

Servette s'est incliné 2-1 à Glasgow mercredi et garde toutes ses chances de qualification pour les play-offs. Image: keystone

Pour Saint-Gall, la victoire 2-1 dimanche dernier contre Lucerne était la deuxième en trois matchs. «Nous avons eu une très bonne phase après avoir été menés et nous avons bien joué tactiquement», applaudit Zeidler.

L'entraîneur des Brodeurs n'est pas d'accord avec le constat selon lequel le style de jeu de son équipe a changé, qu'il est peut-être devenu un peu plus pragmatique. «L'idée de base est restée exactement la même. Nous ne faisons pas moins de pressing.»

Jérémy Guillemenot et les Servettiens sont prévenus. Cinquièmes du classement, ils tenteront ce soir de préserver leur invincibilité en Super League.

Adaptation en français: Yoann Graber