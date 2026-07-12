Mondial: L'Argentine a cassé internet

L'Argentine a cassé internet
La prophétie s'est réalisée
Avant même le coup d'envoi, il était clair ce qui serait discuté après le coup de sifflet final — et c'est exactement ce qui s'est passé.
Oh mon Dieu! (Oui, c'est de l'IA — tout le monde se calme)
Tout était joué d'avance, dans le duel Argentine-Suisse? (Bien sûr que non. À part quand on demande à l'IA....)
Allez, encore une vidéo IA pour la route
Connaissez-vous vraiment l'équipe argentine?
Vous reprendrez bien un peu d'Infantino?
Prenez mon argent. (Oui, oui, ça aussi c'est de l'IA)
Messi giving the referee money so that he can retake the penalty 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/xOxZ2KmIUK— Tuga 🩵🇬🇭 (@MCI_Tuga) July 7, 2026
La vraie explication derrière le carton rouge d'Embolo?
What really happened in Argentina vs Switzerland match https://t.co/t5DP809MkB pic.twitter.com/ML7oDHfRR5— Cipher | AI & Web3 (@cipherr_exe) July 12, 2026
Le quart de finale entre l'Argentine et la Suisse vue d'internet....
Petit flashback Argentine-Egypte
“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos.”— un mundo loco (@unmundolocoweb) July 8, 2026
LOS MEMES DE ARGENTINA Y LA FIFA VS EGIPTO
pic.twitter.com/xO6fy7NHyM
Encore une vidéo IA révélatrice de l'ambiance sur la toile
Tou va bien.
Les fans de Messi en train de justifier la montée fulgurante de l'Argentine.
Déjà des mèmes
Le trio légendaire.