Mondial: L'Argentine a cassé internet

Schau da: Die besten Memes über Argentinien an der WM. Image: keystone

L'Argentine a cassé internet

Elle gagne au forceps, elle clive, et tout le monde en parle: l'Argentine s'impose comme l'équipe qui attire le plus l'attention, dans ce Mondial — du moins sur les réseaux sociaux. Best of de mèmes dédiés à l'équipe la plus commentée et scrutée sur la toile.



Plus de «Sport»

La prophétie s'est réalisée



Image: instagram

Avant même le coup d'envoi, il était clair ce qui serait discuté après le coup de sifflet final — et c'est exactement ce qui s'est passé.



Oh mon Dieu! (Oui, c'est de l'IA — tout le monde se calme)



Tout était joué d'avance, dans le duel Argentine-Suisse? (Bien sûr que non. À part quand on demande à l'IA....)

Allez, encore une vidéo IA pour la route

Connaissez-vous vraiment l'équipe argentine?

Image: instagram

Vous reprendrez bien un peu d'Infantino?

Prenez mon argent. (Oui, oui, ça aussi c'est de l'IA)

La vraie explication derrière le carton rouge d'Embolo?

Le quart de finale entre l'Argentine et la Suisse vue d'internet....



Petit flashback Argentine-Egypte

Encore une vidéo IA révélatrice de l'ambiance sur la toile

Tou va bien.

Les fans de Messi en train de justifier la montée fulgurante de l'Argentine.

Déjà des mèmes

Le trio légendaire.