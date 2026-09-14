Christian Fassnacht (à droite) met un terme à sa carrière internationale. Image: keystone

La Nati perd un troisième joueur depuis son Mondial historique

Christian Fassnacht met un terme à sa carrière internationale à 32 ans. Le joueur de Young Boys aura porté 24 fois le maillot de la Suisse.

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Christian Fassnacht ne jouera plus pour l'équipe de Suisse. Le milieu offensif de 32 ans a annoncé lundi la fin de sa carrière internationale dans un communiqué de l'Association suisse de football (ASF).

Le Zurichois d'origine (24 sélections, 5 buts) faisait partie du groupe qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde cet été en Amérique du Nord. Il n'y avait disputé que quelques minutes à la fin du match contre le Canada à Vancouver.



Le joueur des Young Boys a expliqué:

«J'ai eu la chance de participer à la plus grande Coupe du monde et au plus grand succès de la Suisse. Le moment est désormais venu de laisser la place aux jeunes»

Fassnacht avait fêté sa première sélection avec l'équipe de Suisse le 12 octobre 2018 lors d'un match de Ligue des nations contre la Belgique. Il avait notamment participé à l'exploit contre la France en 8es de finale de l'Euro 2021 et était également dans l'effectif au Mondial 2022.

Le troisième a quitter la Nati en peu de temps

Après plus de deux ans sans être appelé, manquant notamment l'Euro 2024, le milieu offensif avait fait son retour en novembre dernier avant de s'inviter au Mondial 2026, fort de son statut de meilleur buteur de Super League (18 buts).



Il est le troisième joueur à annoncer son retrait de l'équipe de Suisse depuis la Coupe du monde après Silvan Widmer et Noah Okafor.

La prochaine liste du sélectionneur Murat Yakin pour les quatre matches de Ligue des nations prévus du 26 septembre au 6 octobre sera rendue publique jeudi matin. (sda/ats)