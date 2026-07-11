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Un joueur du Mondial est décédé

Jayden Adams, de l&#039;Afrique du Sud, lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, à l&#039;occasion du match de football du groupe A opposant le Mexique à l&#039;Afrique du Sud, le 11 juin 2026 au st ...
Le maillot sud-africain Jayden Adams lors de la Coupe du monde 2026. Match du groupe A opposant le Mexique à l'Afrique du Sud, le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico.Image: Photo Kishimoto

Un joueur du Mondial est décédé

A peine rentré du Mondial 2026 avec les Bafana Bafana, le milieu de terrain Jayden Adams s'est éteint à seulement 25 ans, plongeant le football sud-africain dans le deuil.
11.07.2026, 17:3711.07.2026, 17:50

Une disparition brutale secoue l'Afrique du Sud. Le milieu de terrain Jayden Adams, qui venait de disputer le Mondial 2026 avec l'équipe d'Afrique du Sud, est mort brutalement samedi à l'âge de 25 ans. Après des fuites dans les médias, son décès a été confirmé par le ministre des Sports sud-africain.

«C'est profondément choqué et le coeur lourd que j'ai appris le décès de Jayden Adams», a déclaré Gayton McKenzie dans un communiqué, sans préciser la cause du décès, qui «n'a pas encore été confirmée».

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Enquête ouverte

La police a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête, après la découverte samedi matin du corps d'un homme de 25 ans dans une maison de Schotschekloof, un quartier du centre du Cap, afin d'élucider les circonstances du décès.

Jayden Adams avait disputé les trois matches de l'Afrique du Sud au premier tour du Mondial en Amérique du Nord dans le cadre du groupe A: les deux premiers comme titulaire, contre le Mexique et la République tchèque, le troisième comme remplaçant face à la Corée du sud, où il est entré à la 80e minute. Il n'avait cependant pas participé au seizième de finale contre le Canada, perdu 1-0.

Passé par le Stellenbosch FC, Adams avait rejoint les Sundowns en janvier 2025. International depuis 2023, il comptait neuf sélections, dont trois lors du Mondial, à deux reprises comme titulaire. (dag/ats)

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Pourquoi l'Argentine mérite (un peu) de battre la Suisse
Oui, le titre est provoc. Inflation, incertitude économique et cicatrices du passé: l'Argentine est un pays rongé par les crises. Le football lui offre de l'espoir et, le temps d'un match, un sentiment d'unité.
Si l'on n'a pas souffert, cela ne compte pas. C'est ainsi que l'on pourrait traduire, en substance, un proverbe argentin.

La souffrance. Peu de choses sont plus typiquement argentines. Peut-être le maté. Le tango. L'asado. Le vin rouge. Ou encore Lionel Messi et Diego Armando Maradona. Mais souffrir est un trait de caractère partagé par tous les Argentins. Que ce soit dans le football ou dans la vie. «¡Si no se sufre, no sirve!»
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