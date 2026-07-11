Le maillot sud-africain Jayden Adams lors de la Coupe du monde 2026. Match du groupe A opposant le Mexique à l'Afrique du Sud, le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico. Image: Photo Kishimoto

Un joueur du Mondial est décédé



A peine rentré du Mondial 2026 avec les Bafana Bafana, le milieu de terrain Jayden Adams s'est éteint à seulement 25 ans, plongeant le football sud-africain dans le deuil.

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Une disparition brutale secoue l'Afrique du Sud. Le milieu de terrain Jayden Adams, qui venait de disputer le Mondial 2026 avec l'équipe d'Afrique du Sud, est mort brutalement samedi à l'âge de 25 ans. Après des fuites dans les médias, son décès a été confirmé par le ministre des Sports sud-africain.



«C'est profondément choqué et le coeur lourd que j'ai appris le décès de Jayden Adams», a déclaré Gayton McKenzie dans un communiqué, sans préciser la cause du décès, qui «n'a pas encore été confirmée».

«Le football sud-africain a perdu l'un de ses plus brillants jeunes talents»

Enquête ouverte

La police a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête, après la découverte samedi matin du corps d'un homme de 25 ans dans une maison de Schotschekloof, un quartier du centre du Cap, afin d'élucider les circonstances du décès.



Jayden Adams avait disputé les trois matches de l'Afrique du Sud au premier tour du Mondial en Amérique du Nord dans le cadre du groupe A: les deux premiers comme titulaire, contre le Mexique et la République tchèque, le troisième comme remplaçant face à la Corée du sud, où il est entré à la 80e minute. Il n'avait cependant pas participé au seizième de finale contre le Canada, perdu 1-0.

Passé par le Stellenbosch FC, Adams avait rejoint les Sundowns en janvier 2025. International depuis 2023, il comptait neuf sélections, dont trois lors du Mondial, à deux reprises comme titulaire. (dag/ats)