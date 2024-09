L'ex-sifflet Carlos Chandia (médaillon) a favorisé Lionel Messi à la Copa America 2007. image: keystone/x

Les troublants aveux d’un ancien arbitre concernant Messi

Un ex-directeur de jeu a avoué avoir favorisé la superstar pendant un match en échange d'un cadeau inattendu.

Voici le genre d'aveux qui vont apporter de l'eau au moulin à ceux qui prétendent que les superstars du foot sont protégées par les arbitres.

Ce sont ceux de Carlos Chandia (59 ans). L'ancien arbitre chilien s'est récemment exprimé dans une émission d'ESPN. Ses propos ont été repris par plusieurs médias. Et ils concernent celui qui est, pour beaucoup, le meilleur joueur de l'Histoire: Lionel Messi.

L'épisode sur lequel l'arbitre revient a lieu lors de la demi-finale de Copa America 2007 entre l'Argentine de Messi et le Mexique. Un match que Chandia dirige. Le natif de Rosario, 20 ans, est déjà un phénomène planétaire: avec Barcelone, il a remporté une Ligue des champions et un championnat d'Espagne.

Lionel Messi lors de cette demi-finale de Copa America 2007 contre le Mexique. Image: keystone

On joue les arrêts de jeu de cette partie, l'Albiceleste s'envole vers une victoire facile (3-0). Mais voilà: Messi – qui a inscrit un superbe but d'un lob piqué pour le 2-0, à la 61e – commet une faute de main volontaire. Une action qui vaut un carton jaune. L'Argentin ayant déjà écopé d'un avertissement, il doit être sanctionné d'un second jaune et, ainsi, être expulsé.

Sauf que Carlos Chandia a été beaucoup plus clément qu'il n'aurait dû l'être:

«L’action se déroulait au milieu de terrain. Il n’y avait aucune chance pour que le Mexique se procure une occasion de but. Je ne l’ai pas averti car il restait 2’30 à jouer. Je ne voulais pas l’empêcher de disputer la finale»

Grâce aux yeux volontairement fermés de l'arbitre, Lionel Messi a donc pu disputer la finale de la Copa America quelques jours plus tard contre le Brésil. Malgré la présence – injuste – de leur prodige, les Argentins ont pris une claque 3-0 contre les Brésiliens.

Un moment de lucidité et des odeurs

Carlos Chandia a révélé une autre raison pour laquelle il n'a pas brandi le carton rouge à la Pulga: l'arbitre voulait... récupérer le maillot de la star après le match. Le directeur de jeu a, ainsi, fait savoir à Messi sur cette fameuse action:

«Normalement, cette faute vaut un carton jaune. Je ne vous le donne pas, mais ça vous coûtera votre maillot» Carlos Chandia à Lionel Messi

Le Chilien précise que Lionel Messi voulait lui donner sa tunique dès le coup de sifflet final. «Je lui ai dit: "Non, non, non, non!"», se rappelle l'homme en noir. Sur le moment, celui-ci a eu suffisamment de lucidité pour sentir que ce cadeau offert par un joueur, devant les caméras et tous les spectateurs, pouvait lui attirer des ennuis. Du coup, c'est dans le vestiaire que l'Argentin lui a amené son maillot.

En finale, Messi et l'Argentine n'avaient rien pu faire contre le Brésil de Robinho. Image: keystone

Carlos Chandia a expliqué qu'il a transmis le précieux objet à son fils. «Je ne me souviens pas du numéro (réd: c'était le 18), mais je me souviens de l'odeur. Ce n'est pas la meilleure. Mon fils l'a maintenant, il le garde.»

Reste à savoir si Chandia Junior a mis à laver le maillot de la superstar ou s'il l'a laissé intact, avec les effluves de transpiration, histoire de se sentir encore plus proche de l'idole.