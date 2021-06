Sport

Football

Euro 2020: un expert du football répond à la question qu'on se pose tous



Image: Shutterstock

Les footballeurs boivent-ils vraiment du thé à l'heure du thé?

Chaque jour durant l'Euro, la rédaction de watson soumet une «fausse question bête» à un expert du football.

jour 1: Les footballeurs boivent-ils vraiment du thé à l'heure du thé?

Peter Zeidler, entraîneur du FC Saint-Gall: En hiver, mes joueurs boivent parfois du thé à la mi-temps parce qu'il fait froid à Saint-Gall... Mais c'est un thé plus élaboré que celui de grand-mère! (rires) Il est bu davantage pour se réchauffer que pour compenser les pertes de minéraux causées par la transpiration. Aujourd'hui, les boissons isotoniques prédominent dans le vestiaire et permettent justement, elles, de compenser ces pertes. On en a plusieurs sortes, chaque joueur choisit celle qu'il préfère. Mais elles ne sont pas individualisées. Moi, pendant les matchs, je bois jusqu’à quatre litres d'eau plate, toujours la même marque valaisanne! (rires) Ça m'hydrate et me permet de me calmer, comme une sorte de rite.

Image: KEYSTONE

