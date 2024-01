Vidéo: twitter

Il oublie les règles du foot et le paie cher

Alex Remiro, dernier rempart de la Real Sociedad, a fait tout ce qu'il ne fallait pas sur une action mardi face à Alavés.

On a beau avoir disputé 297 matchs pros et jouer pour l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, on peut parfois oublier le béaba du football. Le gardien de la Real Sociedad, Alex Remiro, l'a prouvé mardi soir.

A la 36e minute du match de Liga contre Alavés (1-1), le portier basque est horriblement placé à 30 mètres de sa cage alors qu'un attaquant adverse fonce dans sa direction pour tenter d'intercepter un ballon en profondeur. Alex Remiro stoppe très facilement la balle après le rebond. Problème: il le fait avec... la main.

Si gardien est effectivement le seul poste qui permet de toucher le cuir avec cette partie du corps, le portier perd ce privilège dès qu'il est en dehors de ses seize mètres.

On peut dès lors penser que le dernier rempart de la Real Sociedad a eu un mauvais réflexe. Il a d'ailleurs tout de suite compris son erreur, baissant la tête avant même le coup de sifflet de l'arbitre. Ce dernier lui a logiquement donné un carton rouge, la faute étant considérée «de dernier recours» puisqu'elle empêche une occasion de goal.

Les footballeurs de Saint-Sébastien ont longtemps tenu après l'expulsion de Remiro, mais ils ont malgré tout concédé l'ouverture du score à la 76e minute. Ils ont toutefois arraché le match nul au bout des arrêts de jeu. La Real Sociedad est 6e du championnat d'Espagne, avec 32 points en 19 journées.

Pour les Basques, la grosse échéance aura lieu mi-février avec la double confrontation contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des champions. D'ici là, Alex Remiro sera revenu de sa suspension et aura eu le temps de réviser ses classiques. (yog)