Ces 5 questions hantent le sélectionneur de la Nati

L'équipe de Suisse s'apprête à disputer deux rencontres sans importance sur le plan sportif. Ces amicaux pourraient néanmoins fournir à Murat Yakin des enseignements importants dans l'optique des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Voici 5 questions qui travaillent le sélectionneur.

Lorsque Murat Yakin a annoncé la semaine dernière sa sélection pour les matchs contre l'Irlande du Nord (vendredi, 20h45 à Belfast) et le Luxembourg (mardi, 20h45 à Saint-Gall), il y a eu quelques surprises. Le sélectionneur suisse a convoqué pas moins de quatre nouveaux venus, dont Lucas Blondel et Stefan Gartenmann, deux joueurs qui étaient jusqu'ici totalement inconnus en Suisse. On peut s'attendre à ce que Yakin expérimente de nouvelles choses lors de ces deux premiers matchs de l'année.

Après tout, les éliminatoires pour le Mondial 2026 ne débuteront qu'en septembre et la Ligue des nations, désormais terminée, a montré que des changements pourraient être bénéfiques. Quand Murat Yakin pourrait-il effectuer des tests si ce n'est pas maintenant? D'autant plus que le chef de la défense Manuel Akanji est blessé et que le capitaine de la Nati Granit Xhaka est absent en raison de la naissance de son troisième enfant.

Voici les axes sur lesquels Murat Yakin doit plancher ces prochains jours.

Quel partenaire pour Manuel Akanji ?

A l'Euro, Manuel Akanji, Fabian Schär et Ricardo Rodriguez ont formé une défense à trois qui a parfaitement fonctionné durant les cinq matchs. Mais Schär a pris sa retraite internationale après la compétition et Yakin est revenu à un système plus traditionnel. Akanji, absent de ce rassemblement, a donc besoin d'un nouveau partenaire en défense centrale. Qui pourrait se joindre à ses côtés?

Manuel Akanji est un titulaire indiscutable en équipe nationale. image: Keystone

Murat Yakin a déclaré vouloir tester le plus d'options possibles d'ici le début des éliminatoires pour la Coupe du monde. Et pour cause, avec 14 buts encaissés en six matchs, la Nati a été beaucoup trop faible en défense lors de la récente Ligue des nations. Nico Elvedi, qui a longtemps formé un duo avec Akanji, n'a pas été appelé cette fois-ci, sans doute parce qu'il n'a pas toujours su convaincre lors de ses trois apparitions à l'automne.

Néanmoins, le joueur de Mönchengladbach reste une option. Tout comme Aurèle Amenda, qui a fait bonne figure lors de ses débuts contre la Serbie (1-1), mais qui manque cruellement de temps de jeu à Francfort. Albian Hajdari, du même âge (21 ans), est probablement sur le point de jouer ses premières minutes en équipe nationale et pourrait marquer des points auprès de Murat Yakin.

L'apport de Stefan Gartenmann, naturalisé il y a tout juste quelques jours, sera également à suivre. A 28 ans, le Danois amène une certaine expérience et possède, selon Yakin, de grandes qualités de leader. En ce qui concerne Eray Cömert, il est en revanche difficile d'imaginer qu'il puisse jouer un grand rôle dans l'équipe nationale à l'avenir.

Mais c'est peut-être Cédric Zesiger qui est actuellement le mieux positionné pour évoluer aux côtés de Manuel Akanji et occuper en son absence le poste de chef de la défense. Le joueur de 26 ans a été galvanisé par son transfert au FC Augsbourg cet hiver. Jusqu'à présent, il a participé à huit matchs sous ses nouvelles couleurs et son club n'a toujours pas encaissé le moindre but. Le géant de 1m94 pourrait bien prendre ses aises en équipe nationale.

Tout roule pour Cédric Zesiger à Augsbourg. image: Getty

Alvin Sanches peut-il remplacer Shaqiri ?

Sans Xherdan Shaqiri, la Suisse a perdu un peu de magie et dit adieu à une folle bicyclette contre la Pologne, un coup du chapeau face au Honduras, un but victorieux à la 90e minute contre la Serbie ou, plus récemment, à une frappe de rêve infligée à l'Ecosse. C'était un pied magique, ayant permis au «Shaq» de devenir le joueur le plus décisif de la Nati (32 buts, 34 assists). Ce ne sera pas évident de le remplacer.

Alvyn Sanches est cependant régulièrement comparé à Shaqiri. Le Lausannois a déjà inscrit quelques buts somptueux à 22 ans seulement et dispose lui aussi d'une bonne technique et d'une excellente vision du jeu. Il serait bien sûr présomptueux d'attendre du milieu du LS qu'il comble la perte de Shaqiri. Mais si le nouveau venu peut apporter une petite touche de magie, ce serait déjà une aide précieuse.

Alvyn Sanches est un petit phénomène. image: Keystone

Y a-t-il le bon latéral parmi les nouveaux?

Murat Yakin doit chercher des solutions en défense centrale, mais aussi sur les côtés. Le quinquagénaire y est même contraint. Notre arrière droit de longue date Silvan Widmer n'est plus qu'un remplaçant à Mayence. Edimilson Fernandes n'a jamais réellement convaincu sous le maillot suisse et Kevin Mbabu, qui évolue désormais au Danemark, n'est plus dans le viseur de Yakin depuis longtemps. En outre, le sélectionneur a renoncé à Leonidas Stergiou, qui a peu joué à Stuttgart, notamment en raison de blessures.

Ainsi, une belle occasion se présente pour quelques nouveaux visages. Sur le côté droit, Lucas Blondel voudra se montrer. Le joueur de Boca Juniors intègre pour la première fois la Nati. Il en va de même pour Isaac Schmidt, qui peut être utilisé autant à gauche qu'à droite. Murat Yakin l'a appelé en raison de ses excellentes performances au FC Saint-Gall, mais le défenseur n'a pas vraiment eu l'occasion de jouer depuis son départ en août pour Leeds en deuxième division anglaise.

Lucas Blondel a fait un long voyage pour rejoindre l'Europe. image: Keystone

Miro Muheim a déjà fait ses débuts en novembre contre l'Espagne, mais il est lui aussi plutôt nouveau au niveau international. L'arrière gauche de Hambourg pourrait se révéler être une alternative intéressante au vieillissant Ricardo Rodriguez, titulaire dans moins de la moitié des matchs du Real Betis. Quoi qu'il en soit, dans l'optique de la Coupe du monde, il serait important que Yakin trouve ses futurs latéraux, à moins qu'il ne bouscule encore son schéma de jeu...

La défense à trois est-elle encore une option?

Depuis que Murat Yakin a pris les commandes de la sélection après l'Euro disputé en 2021, il a souvent alterné entre une défense à trois et un bloc de quatre. Le technicien est d'abord parti sur du standard, puis a essayé pour la première fois en 2023 un plan avec trois centraux et deux latéraux à vocation offensive. L'année dernière, il a longtemps misé sur trois défenseurs, y compris à l'Euro. Mais suite aux défaites contre le Danemark, l'Espagne et la Serbie en Ligue des nations, il s'est résigné à jouer à quatre derrière.

Murat Yakin a des choix à faire. image: Keystone

La question est maintenant de savoir si Yakin reviendra à une défense à trois et si celle-ci est la meilleure option. Une chose est sûre: parmi les défenseurs de la Nati, rares sont ceux qui, en club, sont habitués à jouer ainsi. Ni Akanji à Manchester City, ni Amenda à Francfort, ni Hajdari à Lugano, ni Gartenmann à Ferencvaros et ni Elvedi à Gladbach suivent un tel système. En revanche, il en va autrement pour Cédric Zesiger, ce qui pourrait faire pencher la balance, surtout que Rodriguez a souvent évolué à trois derrière, que ce soit en équipe nationale ou avec son ancien club du Torino.

Un tel schéma permettrait d'élargir les possibilités sur les côtés. En effet, Murat Yakin a déjà fait jouer le milieu central Michel Aebischer ou l'ailier Dan Ndoye en piston. C'était à l'Euro.

Zakaria peut-il s'affirmer avec la Nati ?

A l'AS Monaco, Denis Zakaria est irrésistible depuis bientôt deux ans. Titulaire incontesté, il porte aussi le brassard de capitaine. En revanche, il n'est guère mis en valeur en équipe nationale. Lors du dernier Euro, il n'a joué que 22 minutes contre l'Angleterre et son entrée faisait suite à une blessure. Il serait souhaitable que le joueur de 28 ans puisse résoudre ce contraste entre sa carrière en club et celle pour son pays.

Denis Zakaria est l'un des hommes forts de l'AS Monaco. Image: keystone

Comme le capitaine Xhaka est exceptionnellement absent, Zakaria doit montrer qu'il peut endosser des responsabilités et jouer un rôle important en sélection. En fait, il serait le coéquipier parfait de Xhaka, car il a les capacités défensives pour couvrir les arrières de notre moteur au milieu de terrain, à la manière de Remo Freuler. Denis Zakaria doit aussi profiter de l'absence d'Ardon Jashari, 22 ans, qui a déclaré forfait pour cette première fenêtre internationale de l'année 2025, finalement très importante.