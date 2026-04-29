Diego Simeone et ses protégés rêvent d'un premier sacre en Ligue des champions. image: Keystone

L'Atlético Madrid a fait un grand changement pour gagner la Champions League

Les Madrilènes reçoivent Arsenal ce mercredi (21h00) en match aller de la demi-finale de Ligue des champions. Avec une nouvelle tactique.

Arno TARRINI

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Adulé par les siens mais jamais titré en Ligue des champions, l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone a ramené son équipe aux portes de la finale avec un pragmatisme poussé à l'extrême, mais un style plus offensif. Un pari qu'il espère de nouveau gagnant mercredi (21h00) face à Arsenal.

L'Atlético, de retour dans le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 2017, est une équipe inclassable, imprévisible, capable de démolir le FC Barcelone en une mi-temps (4-0) et de s'écrouler le week-end suivant face au Rayo Vallecano (3-0).

Diego Simeone est particulièrement bouillant au bord du terrain. image: Keystone

Une équipe à l'image de son entraîneur, présent depuis 14 ans sur son banc, à vivre intensément chaque action, à célébrer chaque but et à contester chaque coup de sifflet. On ne sait plus vraiment, à la veille de cette demi-finale contre Arsenal, combien de visages différents ont affiché les hommes du «Cholo» au cours d'une saison en forme de montagnes russes, qui pourrait cependant se conclure par le plus beau feu d'artifice qui soit.

L'entraîneur argentin, dont l'histoire avec la plus prestigieuse des compétitions a souvent été contrariée, a martelé:

«C'est une énorme responsabilité, nous sommes tout proches d'un objectif énorme, que le club n'a jamais atteint (gagner la Champions League). Personne ne nous doit rien, les choses se méritent et s'obtiennent en travaillant.»

Des risques et un fidèle soldat

Décrocher enfin la Ligue des champions, après deux finales perdues face au Real en 2014 et en 2016, serait probablement l'accomplissement ultime pour le tacticien de 56 ans, et récompenserait son approche ultra-pragmatique et sa constante adaptation tactique en deuxième partie de saison.

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Distancé depuis plusieurs semaines dans la course au titre en Liga, avec désormais 25 points de retard sur le Barça, mais alors encore en course en Coupe du Roi, où il s'est incliné en finale aux tirs au but face à la Real Sociedad après avoir éliminé le Barça, Simeone a délibérément choisi ses matchs et tout misé sur les rencontres qui comptaient vraiment.

Cela donne un bilan assez loufoque de deux victoires sur ses neuf dernières sorties, dont certainement la plus importante de toutes, en quart de finale aller face au même Barça (0-2).

Les Colchoneros prennent désormais davantage de risques offensivement. image: Keystone

Après tant de désillusions sur le banc rojiblanco, l'ex-milieu de terrain défensif est en quête de rachat et a sans doute compris, mieux que d'autre, que les grands matchs se jouent sur des détails. Et que le meilleur moyen de les faire basculer de son côté était de défendre dur quand le match le nécessite, mais aussi d'attaquer fort dès qu'il le peut – ce qu'il ne faisait pas toujours auparavant, par crainte de trop s'exposer.

C'est là la plus grande évolution du «Cholismo»: l'Atlético reste une équipe qui sait souffrir quand il faut, mais qui sait aussi se montrer audacieuse offensivement pour faire basculer son destin.

Une adaptation rendue possible par des recrutements de poids, notamment ceux de Julian Alvarez, Alexander Sorloth et plus récemment Ademola Lookman, pour entourer au mieux Antoine Griezmann, son plus fidèle soldat encore et toujours décisif à 35 ans, avant de quitter l'Atlético pour de bon cet été pour Orlando, aux Etats-Unis.

Antoine Griezmann, légende de l'Atlético Madrid. image: Keystone

«Je lui ai tout donné, et il m'a tout donné en retour. Je sais qu'après la fin de ma carrière, j'aurais un ami sur qui compter», a estimé l'attaquant français avant la rencontre. Imaginez leur embrassade, le 30 mai prochain à Budapest, après avoir conquis ce trophée qui leur a toujours échappé jusqu'ici...

(afp/yog)