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Le PSG bat le Bayern au terme d'un match fou

epaselect epa12920484 Josip Stanisic of Bayern Munich (L) in action against Willian Pacho of PSG during the UEFA Champions League semi-final match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Pari ...
Josip Stanišić, du Bayern, aux prises avec le défenseur Willian Pacho, du PSG.Keystone

Le PSG bat le Bayern au terme d'un match fou

Neuf buts et un vainqueur: le Paris Saint-Germain prend une option face au Bayern Munich et continue de rêver d'une deuxième finale consécutive.
29.04.2026, 06:2129.04.2026, 06:21

Le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur d'un festival de buts en demi-finale aller de la Ligue des champions. Les champions d'Europe ont battu le Bayern Munich 5-4 au Parc des Princes.

Ce premier choc entre les deux meilleures équipes du continent, annoncé par certains comme une finale avant l'heure, a tenu toutes ses promesses. Neufs buts, des renversements de situations à n'en plus compter et au final un petit avantage pour le PSG, qui entrevoit une deuxième finale consécutive.

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Désigné par l'UEFA pour arbitrer ce duel entre géants d'Europe, l'arbitre suisse Sandro Schärer a été le premier protagoniste de la partie. Il n'a pas hésité pour désigner le point de penalty après une faute du Parisien Willian Pacho sur Luis Diaz. Harry Kane ne s'est pas fait prier pour inscrire son 54e but de la saison (17e).

Piqué à vif, le PSG a rapidement égalisé grâce au Géorgien Kvicha Kvaratskhelia (24e), avant de prendre les devants moins de dix minutes plus tard sur corner (33e Joao Neves). Son gardien Matvey Safonov venait alors d'être sauvé par son poteau sur une percée du virevoltant Michael Olise (32e).

epa12920467 Michael Olise of Bayern Munich gestures during the UEFA Champions League semi-final match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Paris, France, 28 April 2026. EPA/MOHAMMED BADRA
Michael OliseKeystone

Le Français du Bayern a finalement trouvé la faille à la 42e, malgré la présence de quatre Parisiens autour de lui. Mais le Ballon d'Or Ousmane Dembélé a redonné l'avantage au PSG juste avant la mi-temps en transformant un penalty (45e+4).

Le match a basculé dans l'irrationnel

Le rythme n'a de loin pas baissé en deuxième période, puisque les joueurs de Luis Enrique ont insisté pour mener 5-2 après des nouvelles réussites de «Kvara» (56e) et Dembélé (58e). Avec trois buts d'avance pour Paris, le Bayern aurait été en fâcheuse posture en vue du match retour.

Mais le match a basculé dans l'irrationnel et les champions d'Allemagne sont revenus à une longueur suite à des buts de Dayot Upamecano (65e), sur un coup-franc de Kimmich, et de Luis Diaz (68e), auteur d'un génial enchaînement dans la surface parisienne.

Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres

Le PSG doit donc se contenter de cette courte victoire en vue d'un match retour qui promet toujours plus d'étincelles. Et le Bayern conserve toutes ses chances de rallier une première finale depuis l'édition 2020, celle qu'il avait remportée face au... PSG. (jzs/ats)

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