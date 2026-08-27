assez ensoleillé27°
DE | FR
burger
Sport
Football

C1: la règle qui interdit le match Liverpool-Real Madrid

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe (left) and Liverpool&#039;s Alexis Mac Allister battle for the ball during the UEFA Champions League, league stage match at Anfield, Liverpool. Picture date: Tuesday N ...
Mbappé ne jouera pas à Anfield cet automne.image: getty

Cette nouvelle règle qui interdit le match Liverpool-Real Madrid

Le tirage au sort de la Ligue des champions, ce jeudi, devrait réserver son lot habituel de grandes affiches. Une confrontation n’est toutefois pas possible: Liverpool-Real Madrid à Anfield. Voici pourquoi.
27.08.2026, 11:5827.08.2026, 13:18
Jan Schultz / t-online
Un article de
t-online

Plus d'un mois après la fin du Mondial, le monde du football se tourne vers la Ligue des champions: jeudi soir, à partir de 18 heures, les affiches de la phase de ligue seront dévoilées.

Un match particulier, en dehors de ceux habituellement empêchés par les restrictions (pas de rencontre entre clubs d’un même pays, pas plus de deux adversaires issus d’un même championnat, ni deux fois le même adversaire), ne pourra toutefois pas être tiré au sort: Liverpool-Real Madrid dans cette configuration précise, à Anfield.

Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion

Les deux clubs prestigieux se sont affrontés sur la pelouse des Reds lors des deux dernières saisons. Mais, en vertu de son règlement, l’UEFA empêche désormais que cette même affiche se reproduise pour la troisième année consécutive.

«L’Administration de l’UEFA peut définir d’autres conditions pour le tirage au sort, conformément aux principes fixés par la Commission des compétitions interclubs de l’UEFA, et peut adapter toute condition du tirage au sort afin d’éviter les situations d’impasse et/ou de tenir compte de toute contrainte pertinente au vu des décisions prises par le Comité exécutif de l’UEFA», indiquait déjà l’an dernier le paragraphe 16.03 du règlement de la Ligue des champions.

C’est sur cette base que repose la condition qui s’applique pour la première fois cette année, en prévision d’un éventuel Liverpool-Real Madrid.

Liverpool&#039;s Ryan Gravenberch, right, and Real Madrid&#039;s Jude Bellingham fight for the ball during the Champions League soccer match between Liverpool and Real Madrid in Liverpool, England, Tu ...
Liverpool-Real Madrid en novembre 2025.image: Keystone

«La Commission des compétitions interclubs de l’UEFA a fixé une condition supplémentaire, susceptible de s’appliquer au tirage au sort de la Ligue des champions pour la saison 2026/2027, et a décidé qu’aucun match individuel entre les deux mêmes équipes ne peut être répété dans la même compétition, avec la même équipe à domicile, pendant trois saisons consécutives

Le Real et Liverpool dans le premier chapeau

Cela signifie qu’un duel entre les deux cadors est possible, mais uniquement à Madrid. Une bonne nouvelle pour les Merengues, qui s’étaient inclinés 2-0 à Anfield en 2024, puis 1-0 en 2025.

Pour ce tirage au sort, les 36 participants sont répartis dans quatre chapeaux et chaque club se voit attribuer deux adversaires de chaque pot. Le Real Madrid et Liverpool figurent, comme le Paris Saint-Germain, dans le premier chapeau. Aucun club suisse ne participera à la phase de ligue, Thoune ayant échoué à passer les qualifications.

Plus d'articles sur le sport
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Inondations massives dans le nord du Népal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette star du tennis a encore disjoncté
Daniil Medvedev, ex-numéro 1 mondial, traverse une période très compliquée sur les courts. Et il n'a pas caché son écœurement, mardi en plein match.
Bien audacieux, celui qui miserait sur un sacre de Daniil Medvedev à l'US Open, qui débute la semaine prochaine... Le Russe, sacré à New York en 2021, est actuellement en perdition.
L’article