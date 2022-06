Robert Lewandowski ne veut plus jouer au Bayern Munich. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés par l'attaquant polonais. image: keystone

Bayern, Barcelone et PSG: la rude bataille pour Lewandowski

Le Paris Saint-Germain s'intéresse de près à l'attaquant-star polonais, qui veut absolument quitter le Bayern Munich. Mais les Bavarois refusent catégoriquement de laisser partir leur vedette, très convoitée également par le Barça.

Chaque été, le mercato offre son traditionnel feuilleton sur une star que les meilleurs clubs européens tentent de s'arracher. Cette année, la vedette s'appelle Robert Lewandowski.

Un nouveau mastodonte a fait son entrée samedi dans la bataille. Selon le quotidien sportif français L'Equipe, le Paris Saint-Germain est intéressé par le buteur polonais.

«Luis Campos (réd: le nouveau directeur sportif du PSG) estime que l'attaquant du Bayern Munich apporterait une réelle plus-value à l'effectif» L'Equipe

Et on comprend le Portugais: Lewandowski a marqué 50 buts en 46 matchs (!) cette saison, toutes compétitions confondues. Dont 13 en 10 parties de Ligue des champions, que le PSG rêve de remporter une première fois.

Lewandowski a plus le sourire au Festival de Cannes avec sa femme qu'en Bavière. image: keystone

Mais le canonnier n'a de loin pas encore le maillot parisien sur les épaules.

Têtes dures et spleen

Premièrement, parce son club, le Bayern Munich, n'a aucune intention de le laisser filer, malgré les demandes – dans les médias, notamment – répétées du Polonais. Ce dimanche encore, le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic, a mis les choses au point dans Bild:

«Il a un contrat avec nous jusqu’en 2023 et nous sommes très heureux qu’il soit toujours là. Je pense qu’à partir de maintenant, les choses vont se calmer. (...) Nous avons parlé de ses déclarations publiques et du fait que nous devrions tous nous calmer.» Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich

Ensuite, le choix numéro 1 de Lewandowski se porterait sur le FC Barcelone, qui a fait de l'avant-centre polonais sa cible principale et où il serait le leader incontestable de l'attaque. Mais en plus de la très forte réticence des Munichois à laisser partir leur vedette, le club catalan a un souci financier: sa première offre de 32 millions d'euros a été rejetée par le Bayern.

Image trompeuse: Lewandowski n'est pas fan d'Arsenal. image: keystone

Même si le Rekordmeister s'entête dans son choix, on peine à imaginer Lewandowski y rester une 9ème saison consécutive, tant son spleen en Bavière semble profond. Il déclarait récemment, par exemple, dans le podcast polonais Sport Onet:

«Mon histoire avec le Bayern est bel et bien terminée. Au fond de moi, quelque chose s'est brisé. C'est irréparable. Même si je suis quelqu'un de très pro, j'ai le sentiment que c'est impossible de recoller les morceaux» Robert Lewandowski

La Bundesliga, le trophée parfait pour jouer dans Vikings ou Game of Thrones. image: keystone

No, we Kahn not

La star, 344 buts en 374 matchs depuis ses débuts avec le Bayern en août 2014, estime que les dirigeants bavarois lui sont redevables et qu'il mérite une fleur, autrement dit un bon de sortie.

«C'est aussi une question de loyauté et de respect et je ne ressens aucune reconnaissance à mon égard» Robert Lewandowski

La loyauté, c'est aussi l'argument utilisé par les boss du Rekordmeister pour retenir leur attaquant. «Un contrat est un contrat. Où allons-nous si un joueur est capable de mettre fin à son contrat à tout moment?», s'agaçait Herbert Hainer, président du conseil de surveillance.

Malgré son superbe CV, Lewandowski est moins clinquant que d'autres stars👇 Robert Lewandowski et le syndrome du plombier polonais de Christian Despont

Oliver Kahn, nouveau président du Bayern Munich et ancien gardien légendaire du club, avait montré la même fermeté plus tôt. Comme le rappelle L'Equipe, l'affaire Lewandowski est aussi une question d'image pour lui:

«Oliver Kahn se sait comparé à ses illustres prédécesseurs, Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, qui avaient marqué les esprits en 2009 lorsqu'ils avaient déclaré Franck Ribéry "intransférable" (réd: il a joué au Bayern jusqu'en 2019) alors que le Français voulait rejoindre le Real Madrid, refusant même une offre de 100 M€ du club espagnol.»

Si Oliver Kahn a la même pugnacité derrière son bureau que jadis devant sa cage, alors on risque effectivement d'assister à une longue bataille entre Robert Lewandowski, le Bayern Munich et les autres prétendants – Barcelone et le PSG, donc, mais aussi Chelsea et Manchester United – pour déterminer le sort de l'attaquant d'exception, 34 ans en août.