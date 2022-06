Néo-promu en 1ère ligue, le FC Portalban-Gletterens fera ses déplacements avec son nouveau car la saison prochaine. image: instagram

«L'ex-président a pleuré tellement il était ému quand il a vu le car»

Le FC Portalban-Gletterens (FR), néo-promu en 1ère ligue, fera tous ses déplacements cette saison avec son luxueux bus peint aux couleurs du club. Un ovni dans cette division, où les équipes se contentent de louer, au mieux, des véhicules quelconques.

Quand on lui demande s'il a acheté un car en prévision de prendre des valises en 1ère ligue, José Fonseca se marre. «C'est plutôt pour avoir la place de mettre des frigos avec du champagne dedans!» Le président du FC Portalban-Gletterens (FR), néo-promu, est confiant. «On vise la première moitié du classement», pose-t-il, redevenu sérieux.

Le boss du club broyard a en tout cas mis les moyens pour atteindre cet objectif. La saison prochaine, ses protégés sillonneront la Suisse romande dans leur tout nouveau bus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en jette! Sa carrosserie est peinte aux couleurs du club (noir et blanc) et affiche le logo ainsi que tous les sponsors du club.

José Fonseca et son nouveau bébé. image: instagram

A l'intérieur? 55 places, des WC, un petit coin bar et deux TV. Même certaines formations de l'élite ne disposent pas d'un si beau véhicule! Il détonnera d'autant plus en 1ère ligue, où les équipes louent généralement des bus quelconques et uniquement pour les longs déplacements.

Son prix? «Je ne le dirai pas, car c'est un cadeau», esquive José Fonseca. Le président explique avoir offert le véhicule à son équipe avant tout pour le confort, histoire de préparer au mieux les matchs à l'extérieur. «On aura des longs trajets cette année, avec par exemple Naters qui est à deux heures et demi de Portalban ou même Genève, à une heure et demi», argumente-t-il.

Un secret bien gardé

Mais les Broyards n'ont pas attendu de devoir faire de nombreux kilomètres pour utiliser leur bus cinq étoiles. Ils l'ont inauguré le 16 juin lors du dernier match de championnat à Châtel-Saint-Denis (FR).

En plus de porter chance à ses passagers (victoire 2-1), le véhicule en a mis plein les mirettes à tout le monde. «J’ai adoré les voir arriver en car», s'enthousiasme Duilio Servadio, entraîneur des Châtelois (qui a depuis quitté le club). «Je suis ravi de voir davantage de professionnalisme dans les divisions inférieures. Mes joueurs étaient un peu jaloux (rires).»

«Beaucoup de personnes m'ont appelé pour me féliciter, y compris le président du FC Châtel-Saint-Denis», se réjouit José Fonseca. «Avant le match, il m'a téléphoné pour me demander s'il fallait réserver une place de parking pour notre bus. Ce véhicule crée des liens.»

Joli fessier. image: instagram

Le boss du FC Portalban-Gletterens – qui a repris le club en septembre 2018 juste après la relégation en 2ème ligue interrégionale – a eu cette idée de cadeau il y a deux ans, alors que le football était à l'arrêt à cause du Covid-19. «Je m'étais alors dit que si on montait en 1ère ligue, j'achèterais un car», rembobine-t-il. Il n'a donc pas attendu cet aboutissement.

«A Noël, on était déjà candidat au titre. Je me suis dit: "Cette fois, c'est la bonne!"» José Fonseca, président du FC Portalban-Gletterens

Son fils Fabio, capitaine de l'équipe, était au courant des projets de son père. «Il m'a demandé, avec étonnement: "Papa, tu vas le faire quand même?"»

José Fonseca a tenu ses promesses et a su garder la surprise. Tout comme ses compères. Seuls son fils et l'entraîneur, Edin Becirovic, connaissaient son projet. Il l'a dévoilé à toute l'équipe après la victoire du 14 mai à Guin, qui officialisait la promotion des «Pêcheurs». «On était tous dans un restaurant», rappelle le président.

«J'ai dit aux joueurs: "J'ai un petit cadeau pour vous!" Je leur ai montré les maquettes. J'ai alors vu des gamins devant moi, émerveillés. Il y a même un joueur sur le départ qui a dit qu'il resterait au club rien qu'à cause de ce bus.» José Fonseca

Course contre-la-montre et chauffeurs pros

Avec son fils, le boss broyard s'est mis à la recherche d'un véhicule qui portait déjà les couleurs du club, d'occasion mais encore en très bon état. «On a cherché partout, ce n’était pas évident de trouver», se souvient-il. Finalement, ils ont trouvé leur bonheur auprès d'une entreprise de transport. Un graphiste, ami de la famille, a réalisé les maquettes.

«Je voulais absolument présenter le car lors du dernier match de la saison à domicile», explique José Fonseca. «Il est arrivé le mercredi. Du coup, on a seulement eu deux jours pour le préparer.»

Une véritable course contre-la-montre pour les ouvriers de l'entreprise de construction du président – employés pour l'occasion aux travaux sur le véhicule – et pour le graphiste. Aucun détail n'a été oublié: même les appuie-tête sont customisés avec le logo du FC Portalban-Gletterens. «Ce n'était pas prévu au départ, concède José Fonseca, mais Fabio m'a dit que comme on avait réalisé ce projet, il fallait aller au bout.»

A Portalban, on a le sens du détail. image: instagram

Alors que le bus, terminé, attendait sagement dans l'entrepôt, le président-entrepreneur a reçu la visite de Pierre-Alain Dubey, l'un de ses prédécesseurs à la tête des «Pêcheurs» et supporter de longue date du club, venu apporter les ballons de match.«Je lui ai dit: "Viens! Je vais te montrer quelque chose"», rejoue José Fonseca.

«Il s’est mis contre la barrière et a commencé à pleurer quand il a vu le car, tellement il était ému. Il n’y a pas de prix pour assister à de si beaux moments» José Fonseca

Pierre-Alain Dubey fera peut-être partie de la vingtaine de fans qu'a prévu d'emmener le boss dans le bus à chaque déplacement. En plus du champagne, donc. Et le chauffeur, devra-t-il mettre des gants pour conduire le sacro-saint véhicule? «Non», rigole José Fonseca. «Je vais engager mes deux cousins, qui sont chauffeurs professionnels et habitent la région. On leur offrira des vêtements aux couleurs du FC Portalban-Gletterens, comme pour les joueurs.»

Le boss ne s'en cache pas: offrir un car personnalisé à son équipe est aussi un moyen d'augmenter le sentiment d'appartenance des footballeurs au club, et donc, de booster leur motivation. Il est aussi convaincu que soigner l'aspect visuel peut jouer un rôle dans les résultats. «Avoir tous le même équipement, être bien habillés, paraître sérieux quand vous débarquez, ça vous fait déjà gagner 1-0 avant le coup d'envoi», analyse-t-il, sans toutefois vouloir intimider les adversaires.

Désormais, c'est sur le terrain que les Fribourgeois tenteront de rouler les mécaniques dès la reprise du championnat, mi-août. Ils seront les uniques représentants de leur canton en 1ère ligue. Seul Bulle, promu en Promotion League, évoluera plus haut.