Les joueurs du FC Bulle retrouveront la Promotion League dès la saison prochaine.

Bulle soigne la timidité et les déchirures du foot fribourgeois

Les Gruériens ont fêté leur montée en Promotion League samedi. Les querelles de clochers, entre autres, expliquent le retour tardif (9 ans) d'une équipe fribourgeoise dans le haut niveau.

Quand vous vous baladez à Fribourg ou dans les autres villes du canton, vous croisez des gens portant des casquettes, t-shirts ou bonnets – selon la saison – de Gottéron. Vous n'en verrez pas avec un maillot d'un club local de football. Non, dans le canton de Fribourg, le sport roi ne l'est pas.

La ferveur de la population va d'abord, et de loin, au légendaire club de hockey sur glace. Et contrairement à beaucoup d'autres endroits en Romandie, c'est le basket qui occupe la deuxième place, grâce aux titres empilés par le Fribourg Olympic et son pendant féminin, Elfic.

Fribourg Olympic règne sur le basket suisse. image: instagram

Rien à voir avec le palmarès vierge du FC Bulle, pourtant fer de lance du football fribourgeois depuis la saison 2018-2019 et sa remontée en 1ère ligue. «Dans le canton, il est difficile de se faire une place entre Gottéron et Olympic», observe Steve Guillod, co-président bullois.

«Il n'est pas évident de trouver des financements quand on rivalise avec ces deux clubs très populaires» Steve Guillod, co-président du FC Bulle

Le budget des footeux de Bouleyres est incomparable avec ceux des deux mastodontes cantonaux. «Pour la Promotion League la saison prochaine, on aura 500'000 francs en comptant tout», avoue Steve Guillod. Gottéron, lui, a 25 millions à sa disposition. Olympic 1,6.

Ticino et guerre d' egos

Mais pour Florian Barras, cette rivalité avec les disciplines phares ne suffit pas à expliquer le retrait du football à Fribourg, seul canton romand – avec le Jura – qui ne compte aucune équipe en Super League ou Challenge League. «C'est une fausse excuse», tranche d'entrée le directeur du Team AFF, l'instance qui chapeaute le foot junior d'élite dans le canton de Fribourg.

«Au Tessin, qui compte à peu près la même population que le canton de Fribourg, il y a des équipes de haut niveau en foot (réd: Lugano en Super League et Bellinzone en Challenge League) alors que le hockey sur glace et le basket sont aussi bien implantés.» Florian Barras, directeur sportif du Team AFF

Il voit une autre raison principale à l'absence fribourgeoise au sommet de la pyramide du foot suisse: les querelles de clochers.

«Il y a toujours eu une guéguerre entre les principaux clubs du canton que sont le FC Fribourg, le FC Bulle et le SC Guin. Ils n'ont jamais voulu collaborer» Florian Barras

«Il y a beaucoup trop de clubs ambitieux qui veulent monter», appuie Duilio Servadio, entraîneur du FC Châtel-Saint-Denis (2ème ligue inter), qui s'apprête à quitter ses fonctions. Et, du coup, quand chacun veut tirer l'entier de la couverture à lui, il devient impossible de créer des synergies. Or, elles sont vitales pour monter une structure plus pro et rêver du haut niveau.

Points-clés sur le foot fribourgeois Historiquement, deux clubs ont joué en première division

- FC Bulle (1981-1983 et 1992-1993)

- FC Fribourg (1952-1956, 1960-1962, 1969-1971, 1972-1973)



La saison la plus glorieuse a été celle de 1992-1993, avec le FC Bulle en Ligue A ainsi que le FC Fribourg et le FC Châtel-Saint-Denis en Ligue B.



La situation pour la saison à venir

- Promotion League (1 équipe): FC Bulle

- 1ère ligue (1): FC Portalban-Gletterens

- 2ème ligue inter (6): SC Guin, FC La Tour/Le Pâquier, FC Fribourg, FC Farvagny-Ogoz, CS Romontois, FC Châtel-Saint-Denis.



Difficultés des dernières saisons:

- 2005: Bulle est relégué de Challenge League en 1ère ligue

- 2013: Fribourg est relégué de Promotion League en 1ère ligue

- 2014: Bulle est relégué de 1ère ligue en 2ème ligue inter

- 2018: Guin est relégué de 1ère ligue en 2ème ligue inter

- 2019: Fribourg est relégué de 1ère ligue en 2ème ligue inter



En oubliant pendant trop longtemps que l'union fait la force, les dirigeants des clubs fribourgeois ont empêché la construction d'un club phare sur leur territoire. Depuis son retour en 1ère ligue il y a quatre ans, coïncidant avec le début de la descente aux enfers du FC Fribourg (qui végète en 2ème ligue inter), c'est le FC Bulle qui a endossé ce rôle. Un peu malgré lui. «Ça aurait aussi pu être Fribourg ou Guin», concède Steve Guillod.

Gentlemen's agreement et paradoxe gruérien

Le co-président gruérien se réjouit de constater que la situation s'est apaisée autour du conflit hiérarchique:

«Il y a eu une prise de conscience de tous les clubs du canton que Bulle est véritablement la locomotive actuelle» Steve Guillod

Ce réchauffement des relations s'est matérialisé par la mise en place dès cet été d'un partenariat entre le Team AFF, le FC Bulle, le FC Portalban-Gletterens (promu en 1ère ligue) et les six clubs fribourgeois de 2e ligue inter. Un groupe de 20 jeunes footballeurs talentueux âgés de 18 à 20 ans – en progression ou qui ont échoué à devenir pro à Young Boys, le partenaire de l'association fribourgeoise (AFF) – sera sous la tutelle du Team AFF.

Ce dernier enverra les pépites dans l'un des huit clubs partenaires après avoir évalué les besoins et les bénéfices à en retirer pour toutes les parties. «Il y a des accords pour que les salaires soient les mêmes dans tous les clubs», applaudit Florian Barras. Histoire, là encore, d'éviter les conflits fratricides.

La lutte acharnée cette saison en 2ème ligue inter source: football.ch

Grâce à cette structure, ces jeunes talents pourront bénéficier de cinq entraînements hebdomadaires: les trois avec leur club et deux sessions avec le Team AFF à Fribourg. De quoi leur faire réaliser de jolis progrès, dont leurs équipes respectives profiteront aussi.

Cette nouvelle organisation répond également à une nécessité d'améliorer la formation sur le territoire fribourgeois, à en croire Duilio Servadio. Le coach châtelois en veut pour preuve le paradoxe qui a touché le FC Bulle cette saison. «Pendant que sa première équipe fêtait la promotion, ses deux équipes juniors d'élite en Youth League A et Youth League B ont sauvé leur place dans ces divisions de justesse», déplore-t-il.

«Et à part le gardien Killian Ropraz, il n'y a pas de joueurs formés au club dans la première équipe» Duilio Servadio, entraîneur du FC Châtel-Saint-Denis, à propos du FC Bulle

Pour Duilio Servadio, ces lacunes dans la formation ont été un frein à l'avènement d'une équipe de pointe à Fribourg.

Des ambassadeurs et des rapatriements

C'est dans cette perspective que le Team AFF «s'est professionnalisé depuis 2016, notamment en renforçant les liens avec les clubs du canton», explique Florian Barras.

Au début des années 2010, son organisme a mis sur pied un partenariat avec Young Boys, quadruple champion national entre 2018 et 2021. «Actuellement, 25 joueurs fribourgeois évoluent dans les équipes M16 à M21 de YB», se réjouit-il, avant de rappeler les noms de deux prestigieux ambassadeurs de cette collaboration, qui ont légitimé le travail du Team AFF: Yvon Mvogo (désormais à Leipzig) et Michel Aebischer (Bologne), tous deux internationaux suisses.

Envoyer Busquets au tapis: le travail du Team AFF a clairement payé. image: keystone

Le directeur sportif du centre de formation fribourgeois estime plutôt que si le foot de son canton tarde encore à revenir sur le devant de la scène nationale, c'est la faute aux infrastructures, insuffisantes. «Ce sont presque les mêmes qu'il y a 30 ans», regrette-t-il.

La ville de Bulle n'a pas prévu de faire du stade de Bouleyres un complexe sportif ultra-morderne en raison de la montée de son équipe en Promotion League. Mais même dans ses vétustes installations, le club gruérien insufflera, à l'échelon supérieur, une nouvelle dynamique sur le tout le territoire cantonal. «On bénéficie actuellement d'une image très positive», se félicite Steve Guillod.

En plus de replacer Fribourg sur la carte du foot suisse, la promotion bulloise au niveau presque pro crée logiquement un engouement dans la région autour de ce sport et a de quoi stimuler les ambitions des footballeurs en herbe ou même plus expérimentés. Elle permettra aussi de «rapatrier des talents fribourgeois, qui préféraient signer dans les proches Köniz ou Breitenrain (réd: tous deux Bernois) en Promotion League plutôt que de revenir dans leur canton en 4ème division», comme s'en rappelle Steve Guillod.

Après l'euphorie de samedi passé, le co-président bullois et ses collègues se sont déjà remis au travail pour renforcer leur contingent et trouver de nouveaux sponsors (ils ont planifié une hausse de 100'000 francs de leurs frais en troisième division par rapport au dernier exercice). Leur objectif? S'implanter durablement en Promotion League. Florian Barras se projette aussi:

«Au niveau cantonal, on aimerait, d'ici trois ans, avoir un club en promotion League, deux en 1ère ligue et trois ou quatre en 2e ligue inter» Florian Barras

Un vœu tout à fait réalisable. D'autant plus qu'un premier sacre de Fribourg Gottéron en hockey sur glace aiderait peut-être aussi à doper la rage de vaincre de ses voisins footeux. Qui sait?