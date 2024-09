A peine arrivé, ce Romand est déjà un héros dans son nouveau club

Le Vaudois Andi Zeqiri s'est engagé au début du mois avec le Standard de Liège et n'a donc joué qu'une partie sous ses nouvelles couleurs. Il est pourtant déjà encensé et adulé dans la Cité ardente. Le résultat d'une première réussie et d'un transfert rocambolesque.

Plus de «Sport»

Andi Zeqiri n'a pas rencontré le succès escompté à Genk en première division belge. Il a perdu l'an passé du temps de jeu à mesure que la saison avançait – une situation qui l'a éloigné de la Nati et de l'Euro. Ne faisant pas partie non plus des plans du nouvel entraîneur Thorsten Fink, en place depuis le 1er juillet, Zeqiri a été contraint de trouver une porte de sortie cet été.

Le Lausannois a eu des touches avec Valence et Montpellier, mais le mercato s'est refermé sans qu'il ne puisse signer dans l'un de ces clubs. La fenêtre des transferts se clôturant plus tard en Belgique, Andi Zeqiri a finalement été prêté au Standard à la toute dernière minute.

Ses débuts avec les Rouches le week-end dernier ont été fracassants. Le Vaudois a marqué le but du break lors du succès 2-0 des Standardmen sur la pelouse du leader Dender. Une réalisation inscrite en solitaire, ayant permis à sa nouvelle équipe de mettre fin à une série de 20 matchs à l'extérieur sans la moindre victoire.

Son but en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Difficile de faire mieux pour s'attirer la sympathie des supporters – d'autant qu'Andi Zeqiri a également marqué les esprits dans le jeu, par ses dribles. C'est ce qu'a souligné Kevin Mirallas pendant l'émission Dans le vestiaire, sur RTL Sport et Sudinfo, durant laquelle il a élu Zeqiri homme de la partie.

«C'est ce dont le Standard avait besoin. Un joueur comme lui, capable de se créer des actions et les finir, de jouer, participer au jeu. Le but est magnifique, je ne pensais pas qu'il irait au bout. Je disais d'ailleurs 10 minutes plus tôt qu'il était cuit, qu'il manquait encore de rythme. C'est vraiment ce dont le Standard avait besoin. Un joueur avec des qualités. Il y a une situation aussi à un moment donné, il fait une roulette, il passe et il y a une superbe action qui se crée. J'espère qu'il va monter en puissance.» Kevin Mirallas

Le Suisse a donc brillé pour sa première avec le Standard. Or s'il est déjà apprécié à Liège – sans avoir foulé la pelouse du mythique chaudron de Sclessin, ce n'est pas uniquement à cause de son excellente performance et de son potentiel. Andi Zeqiri a en effet joué un mauvais tour au club rival de Charleroi en toute fin de mercato.

Andi Zeqiri lorsqu'il portait encore le maillot du KRC Genk. image: getty

L'attaquant de 25 ans était attendu dans la province de Hainaut. Un accord a même été trouvé entre son club et celui de Charleroi.

Or Andi Zeqiri n'a pas souhaité rejoindre les Zèbres.

Il aurait même refusé deux offres, selon La Dernière Heure. Zeqiri n'a en revanche pas hésité une seule seconde lorsque le Standard est entré dans la danse. Il y a vu un club plus réputé et de meilleures infrastructures. Une institution certes sur le déclin ces dernières années, mais grâce à laquelle il retrouvera peut-être sa place en équipe de Suisse.

«Ce club mythique possède des supporters en feu et cela correspond totalement à ma personne. A partir du moment où j’ai appris l’intérêt du club, je me suis tout de suite imaginé avec la tunique rouge et blanche. Les dirigeants m’ont bien expliqué leur plan. Et le fait que le coach soit Croate et moi Albanais, on s’est retrouvé dans des critères similaires comme la hargne et la volonté de se battre. Je me suis projeté avec lui et c’est ce qui a fait pencher la balance.» Andi Zeqiri auprès de Sky Sport

Ce revirement de situation n'est pas passé inaperçu en Belgique et a provoqué de nombreuses réactions. «Nous avions un engagement avec un attaquant 10 jours avant la clôture. La suite, vous la connaissez et nous la déplorons, a été rapportée dans la presse. Cependant, nous ne sommes pas là pour nous plaindre ou chercher des excuses», a déclaré David Helmer, président du conseil d'administration de Charleroi dans un communiqué.

Le très charismatique Mehdi Bayat – directeur exécutif du Sporting de Charleroi – a pour sa part regretté des fuites dans la presse wallonne. Ce serait en ayant appris le désintérêt de Zeqiri pour Charleroi que le Standard se serait montré intéressé par l'attaquant.

«Je suis tombé d'accord avec Genk. On a eu une discussion et Andi était un peu dans le doute. Et d'un coup, il a dit "Oui, maintenant je veux venir". Et puis de nouveau, le lendemain quand on devait avancer, au moment où je finalisais les accords, il a changé d'avis. Et il y a eu une fuite dans la presse. Et c'est cette fuite qui a fait que le Standard s'est intéressé à Andi Zeqiri. Ils n'étaient pas dessus et je le sais parce que j'ai eu des contacts avec les dirigeants de Genk. Le joueur a dit "Bon, le projet du Standard peut m'intéresser". C'est son droit et surtout son choix.» Mehdi Bayat dans une interview accordée à DAZN

Déception donc pour les Carolos, et immense bonheur pour les Rouches et tous leurs sympathisants, qui ont subtilisé un joueur talentueux à leur rival à un peu plus d'un mois du premier derby wallon de la saison. Un match entre deux entités prestigieuses et pour la suprématie en Belgique francophone. Une rencontre toujours très hachée. On recense en effet six expulsions sur l'ensemble des quatre dernières confrontations et de nombreux débordements lors des précédentes oppositions, notamment des jets de rats morts, des envahissements de terrain et des affrontements entre supporters.

Rien qu'avec son choix, celui de privilégier le RSCL au rival, Andi Zeqiri est entré dans le cœur des Liégeois. Le Sporting de Charleroi peut se consoler en ayant réussi à amadouer à la perte du Suisse un autre attaquant: Grejohn Kyei, en provenance... du Standard. Le prochain derby wallon sera assurément animé.