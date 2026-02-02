assez ensoleillé
Sepp Blatter dévoile une anecdote savoureuse sur Infantino

Sepp Blatter (au centre) et Gianni Infantino sont en froid.image: keystone/getty

Sepp Blatter s’est récemment exprimé au sujet de la Coupe du monde 2026, démentant les rumeurs d’un appel au boycott. Il en a également profité pour tacler le président de la FIFA, Gianni Infantino, tout en dévoilant une anecdote à son sujet.
02.02.2026, 12:0302.02.2026, 12:30

L’information a fait le tour du monde il y a quelques jours: l’ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, aurait appelé au boycott de la Coupe du monde 2026. Le Valaisan de 89 ans précise aujourd'hui qu’il n’a fait que retweeter une opinion allant dans ce sens. Il est contre un boycott de la Coupe du monde, fait-il savoir dans les colonnes du Tages-Anzeiger, car on ne peut pas empêcher le football de se jouer.

«Le fait que les gens voyagent ou non aux Etats-Unis n’a pas tant d’importance. Ce qui est important, c’est que le match ait lieu. Les joueurs veulent jouer», déclare Blatter. Mais, en raison de la situation politique instable et du contexte sécuritaire aux Etats-Unis, il faudrait néanmoins, selon lui, examiner ce tournoi de manière critique.

Sepp Blatter: «A la Fifa, j'ai créé un monstre»

Une folie

Un éventuel boycott de la Coupe du monde est évoqué ici et là en raison de la politique du président américain Donald Trump et de la controverse autour des actions de l’ICE. A ce sujet, Blatter a une opinion tranchée: «Quand on voit ce qui se passe à Minneapolis, où des gens sont abattus dans la rue par des agents des services de l’immigration, c’est pire que tout ce qui s’est passé au Qatar». Le pays hôte du Mondial 2022 avait été vivement critiqué pour ses violations des droits humains.

Blatter juge aussi «inacceptable» que le président de la FIFA, Gianni Infantino, se montre à ce point servile envers Trump. Lui-même n’aurait «pas remis un prix de la paix» au président américain. «Je ne lui aurais pas non plus présenté le trophée de la Coupe du monde.»

«Quelle folie!»
Sepp Blatter
Commentaire
Gianni Infantino a gagné

«Je n’irai pas à la Coupe du monde»

A propos d’Infantino, originaire de Brigue, Blatter, qui vient de Viège, à quelques kilomètres de là, a déclaré qu’il se comportait comme le Roi-Soleil: «Certains vrais rois qui vivent en Europe se comportent de manière plus démocratique que lui».

En outre, Blatter a rapporté une anecdote que des employés de la FIFA, restés en contact avec lui, lui auraient racontée: Infantino ne voudrait pas être salué lorsqu’il apparaît au siège de Zurich. «C’est comme ça, sans blague. Et pourquoi? Parce qu’un jour, quelqu’un lui a dit: "Bonjour, monsieur Blatter"», a-t-il confié.

Gianni Infantino, président de la FIFA.image: Keystone

Sepp Blatter explique aussi que Gianni Infantino l’ignore. Il n’abandonne toutefois pas l’espoir qu’une rencontre ait lieu un jour entre l’ancien et l’actuel président de la FIFA.

Celle-ci ne se tiendra en tout cas pas cet été aux Etats-Unis. Blatter a déclaré ne pas avoir été invité pour la Coupe du monde, «mais je recevrai très certainement une invitation, aussi bien de la fédération canadienne que de la fédération mexicaine». Il a toutefois précisé: «Je n’irai pas à la Coupe du monde. Je ne vais plus au stade».

Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
