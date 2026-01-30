Martina Voss-Tecklenburg a contribué à l’essor du foot féminin en Suisse. Image: KEYSTONE

Une ex-coach de la Nati pousse un gros coup de gueule

Ancienne sélectionneuse de la Nati féminine, Martina Voss-Tecklenburg est sans contrat. Elle s'interroge: «Si j’étais un homme, j’aurais sans doute plus de propositions.»

Martina Voss-Tecklenburg a retrouvé l’envie d’exercer son métier. Depuis son éviction du poste de sélectionneuse de l’équipe nationale féminine allemande en novembre 2023, la technicienne de 58 ans s’était faite discrète sur le plan sportif, après avoir traversé une période marquée par des difficultés psychologiques.



«Je suis totalement prête pour un nouveau défi. Je suis en bonne santé, résistante et stable – y compris après la Coupe du monde 2023. Ce chapitre est derrière moi. Surtout, j’ai tiré des enseignements de ce que j’ai vécu. Aujourd’hui, je sais mieux à quoi je dois être attentive, en tant qu’être humain, pour éviter que cela ne se reproduise.» Martina Voss-Tecklenburg au micro de Sport1.

Elle n’exclut d’ailleurs pas un avenir dans le football masculin. «Avec mon parcours, mes succès avérés et mon expertise, j’aurais sans doute reçu davantage de propositions si j’avais été un homme», estime Voss-Tecklenburg.

Il faut du courage

Elle a déjà entraîné pendant deux ans le club de l’Oberliga SV Straelen. Selon elle, les réticences ne viennent pas des joueurs. «Au bout de deux semaines, ce n’était plus un sujet de savoir si une femme ou un homme se tenait sur le banc. La seule question était: es-tu compétente? As-tu du contenu? Nous fais-tu progresser?»

Elle invite désormais les décideurs du football masculin à s’interroger: ont-ils «enfin le courage de s’adresser à des femmes qualifiées et de s’intéresser sérieusement à ces profils»? Au final, insiste-t-elle, «ce n’est pas une question de genre, mais de qualité».

Pour autant, Martina Voss-Tecklenburg ne souhaite pas revenir sur un banc à n’importe quel prix. «J’aurais très bien pu le faire ces deux dernières années. Il y a dix ans, j’aurais sans doute réagi autrement en me disant: peu importe, pourvu que je sois à nouveau sur la touche. Aujourd’hui, je suis à un autre stade.»

Ouverte aux propositions

Engagée dans le football depuis quarante ans sous différentes casquettes, elle explique avoir constamment réfléchi à ce qu’elle souhaite encore vivre et à ce dont elle a besoin. «Si un projet se présente où les valeurs, la vision du jeu et le leadership sont en phase, je suis ouverte. Je suis sereine – mais attentive.»

Après plusieurs participations à des émissions de télévision, elle indique travailler actuellement beaucoup au sein de sa propre école de football, tout en intervenant comme conférencière, consultante TV et dans le domaine de la formation.



