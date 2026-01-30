Une ex-coach de la Nati pousse un gros coup de gueule
Martina Voss-Tecklenburg a retrouvé l’envie d’exercer son métier. Depuis son éviction du poste de sélectionneuse de l’équipe nationale féminine allemande en novembre 2023, la technicienne de 58 ans s’était faite discrète sur le plan sportif, après avoir traversé une période marquée par des difficultés psychologiques.
Elle n’exclut d’ailleurs pas un avenir dans le football masculin. «Avec mon parcours, mes succès avérés et mon expertise, j’aurais sans doute reçu davantage de propositions si j’avais été un homme», estime Voss-Tecklenburg.
Il faut du courage
Elle a déjà entraîné pendant deux ans le club de l’Oberliga SV Straelen. Selon elle, les réticences ne viennent pas des joueurs. «Au bout de deux semaines, ce n’était plus un sujet de savoir si une femme ou un homme se tenait sur le banc. La seule question était: es-tu compétente? As-tu du contenu? Nous fais-tu progresser?»
Elle invite désormais les décideurs du football masculin à s’interroger: ont-ils «enfin le courage de s’adresser à des femmes qualifiées et de s’intéresser sérieusement à ces profils»? Au final, insiste-t-elle, «ce n’est pas une question de genre, mais de qualité».
Pour autant, Martina Voss-Tecklenburg ne souhaite pas revenir sur un banc à n’importe quel prix. «J’aurais très bien pu le faire ces deux dernières années. Il y a dix ans, j’aurais sans doute réagi autrement en me disant: peu importe, pourvu que je sois à nouveau sur la touche. Aujourd’hui, je suis à un autre stade.»
Ouverte aux propositions
Engagée dans le football depuis quarante ans sous différentes casquettes, elle explique avoir constamment réfléchi à ce qu’elle souhaite encore vivre et à ce dont elle a besoin. «Si un projet se présente où les valeurs, la vision du jeu et le leadership sont en phase, je suis ouverte. Je suis sereine – mais attentive.»
Après plusieurs participations à des émissions de télévision, elle indique travailler actuellement beaucoup au sein de sa propre école de football, tout en intervenant comme conférencière, consultante TV et dans le domaine de la formation.
