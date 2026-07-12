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Le but de l'Angleterre fait polémique pour une raison improbable



Le but égalisateur de Jude Bellingham contre la Norvège est entaché d'une polémique totalement inattendue. On vous explique.

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Menée 1-0 en quart de finale contre la Norvège, l'Angleterre a pu compter sur l'inévitable Jude Bellingham pour égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps. Un but qui, à première vue, ne prêtait à aucune contestation. Pas de position de hors-jeu limite, pas de possible main, ni de faute lors de la récupération du ballon. Pour une fois, aucune raison de craindre une intervention de la VAR. L'égalisation à 1-1 a donc logiquement été validée.

Pourtant, les Norvégiens se sont tout de même plaints. Le gardien Ørjan Nyland s'est immédiatement dirigé vers l'arbitre Clément Turpin pour lui signaler que le ballon, après son dégagement aux six mètres, avait touché le câble de la caméra suspendue au-dessus du terrain.

Ørjan Nyland se plaignant auprès de Clément Turpin. Image: www.imago-images.de

Selon lui, le cuir aurait été dévié et ralenti avant de retomber directement dans les pieds d'Elliot Anderson. L'Anglais a alors lancé l'action offensive des Three Lions, avec une passe en profondeur pour Anthony Gordon, qui a ensuite centré pour le buteur Jude Bellingham. Même le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken est allé voir l'arbitre français après le coup de sifflet de la mi-temps afin de discuter de cette situation.

Une prise de vue depuis le but de Nyland semble confirmer les dires des Norvégiens. On y voit le ballon perdre soudainement beaucoup de hauteur. Cependant, la Fifa s'est exprimée plus tard et a expliqué que le capteur intégré au ballon n'avait détecté aucun contact. Il n'aurait donc pas touché la caméra.

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Si ce contact avait réellement eu lieu, le match aurait dû être stoppé avant de reprendre par une balle à terre, comme l'a expliqué sur Fox l'ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg. Il semblait par ailleurs catégorique avant que la Fifa ne communique: «La VAR aurait pu intervenir dans cette situation. Ils auraient dû le voir».

Après la pause, une autre scène a encore provoqué la colère des Norvégiens. A la 55e minute, ils ont cru prendre l'avantage pour la deuxième fois de la rencontre, mais leur but a finalement été annulé, l'arbitre ayant estimé qu'Erling Haaland avait commis une faute en poussant irrégulièrement l'Anglais Elliot Anderson. De quoi nourrir davantage leur frustration.

(nih/roc)