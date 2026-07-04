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Entre Petkovic et l'Algérie, ce serait fini

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 22: Algeria Head coach Vladimir Petkovic watches play during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Jordan and Algeria at San Francisco Bay Area Stadium on June 2 ...
Vladimir Petkovic est sur la sellette.Image: ISI Photos

Entre Petkovic et l'Algérie, ce serait «fini»

La défaite contre la Suisse aurait eu raison du technicien à la tête de la sélection algérienne. Resterait à régler la question des indemnités.
04.07.2026, 17:0604.07.2026, 17:06

L'Algérie aurait décidé de se séparer de Vladimir Petkovic. Selon le journaliste d'investigation français Romain Molina, spécialiste du football africain, l'affaire serait sur le point d'être entendue entre l'entraîneur bosno-suisse et la Fédération algérienne.

«C'est fini pour Petkovic», écrit-il sur Twitter.

Dans un article pour Sport News Africa, il explique que cette décision pourrait toutefois coûter aux chers en indemnités aux Fennecs, le technicien ayant été prolongé peu avant cette Coupe du monde. La possibilité de trouver un accord à l’amiable moyennant cinq à six mois de salaire serait dès lors étudiée.

Yakin lance une pique à Petkovic avant Suisse-Algérie

Reste à savoir ce qu'en pense le principal intéressé. (jzs)

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