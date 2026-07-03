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Djokovic égale un record de Federer

epa13083533 Novak Djokovic of Serbia celebrates after winning his Men&#039;s Singles third round match against Arthur Rinderknech of France at the Wimbledon Championships in London, Britain, 03 July 2 ...
Novak Djokovic exulte après avoir remporté son match du troisième tour lors du tournoi de Wimbledon à Londres, le 3 juillet 2026.Image: EPA

Djokovic égale un record de Federer

Le Serbe a cueilli vendredi sa 105e victoire à Wimbledon, ce qui lui permet d'égaler le record du nombre de victoires jusqu'ici détenu par Roger Federer.
03.07.2026, 18:2403.07.2026, 18:24

Novak Djokovic a cueilli vendredi sa 105e victoire à Wimbledon, égalant le record détenu par Roger Federer. Le Serbe (ATP 8) a battu le Français Arthur Rinderknech (ATP 28) 7-5 6-4 1-6 7-6 (7-4).

Cette victoire lui permet d'égaler le record du nombre de victoires sur le gazon londonien, jusqu'ici détenu par Roger Federer. «C'est un privilège d'écrire l'histoire de ce sport, en particulier ici à Wimbledon», s'est réjoui le «Djoker» lors de l'interview d'après-match sur le court central.

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Novak Djokovic

Sinner rejoint facilement les 8es

L'Italien Jannik Sinner, numéro 1 mondial et tenant du titre, a rejoint plus facilement les 8es de finale de Wimbledon grâce à sa victoire vendredi contre l'Américain Jenson Brooksby (ATP 81) 6-4 6-3 6-4.

Dans sa quête d'un doublé à Wimbledon et d'un cinquième titre majeur, un mois après son élimination prématurée dès le deuxième tour de Roland-Garros, l'Italien affrontera au prochain tour le Japonais Shintaro Mochizuki (ATP 151), issu des qualifications, tombeur de l'Espagnol Rafael Jodar (ATP 26) 1-6 7-6 (7-5) 6-4 6-4.

Joao Fonseca (ATP 27) est lui aussi sorti dès le troisième tour de Wimbledon vendredi. La pépite brésilienne a été battue sèchement 6-3 6-3 6-3 en 2h09 par le Russe Roman Safiullin (ATP 132).

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Issu des qualifications, Safiullin était venu à bout de l'Argovien Jérôme Kym au troisième et dernier tour de celles-ci, après avoir sauvé une balle de match. En 8e de finale, il affrontera le vétéran serbe Novak Djokovic (ATP 8), septuple vainqueur à Wimbledon.

Une première pour Osaka

Chez les dames, l'ex-no 1 mondiale Naomi Osaka (WTA 14) s'est hissée à 28 ans pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de Wimbledon.

Après trois éliminations au troisième tour (2017, 2018, 2025), Osaka disputera dimanche son premier huitième de finale à Wimbledon contre la no 1 mondiale Aryna Sabalenka ou la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 31). (ag/ats)

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