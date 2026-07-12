La RTS rectifie le tir pour les supporters de la Nati

Il n'y avait presque pas eu d'avant-match sur la RTS lors de la précédente rencontre de la Nati disputée à un horaire inhabituel. Le dispositif est différent pour le quart de finale contre l'Argentine.

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Lors du seizième de finale entre la Suisse et l'Algérie, disputé à 5h du matin, les supporters de la Nati, nombreux à s'être levés tôt pour assister à la victoire 2-0 des hommes de Murat Yakin, avaient été surpris de ne trouver aucune véritable émission d'avant-match pour décortiquer cette rencontre à élimination directe de Coupe du monde.

Pourtant, la prise d'antenne intervient habituellement bien avant le coup d'envoi, même pour de simples amicaux. La RTS consacre généralement près d'une heure à l'avant-match, un moment toujours apprécié des amateurs de ballon rond.

Finalement, les premières images consacrées au football étaient apparues 20 minutes avant le match contre l'Algérie en Suisse romande et 30 minutes avant en Suisse alémanique. Un retard volontaire.

«En raison de l'horaire exceptionnellement précoce, nous avons délibérément opté pour un programme préliminaire plus court. On s'attendait à ce que de nombreux spectateurs ne se connectent que peu de temps avant le début du match», écrivait la SSR sur demande d'un journaliste de CH Media, groupe auquel watson appartient.

Cette programmation semblait logique. Seulement voilà: dans de nombreuses fan-zones, où les spectateurs étaient arrivés en avance, l'écran géant était resté noir durant de longues minutes. A mesure que l'heure du match approchait, certains en venaient même à imaginer une panne technique ou un oubli du côté de la télévision publique. D'autres regrettaient le manque d'analyse pour une rencontre aussi importante.

La Suisse affrontant désormais l'Argentine dimanche à 3h du matin (heure suisse) en quart de finale de la Coupe du monde, on pouvait s'interroger sur la couverture que proposerait la RTS après ce léger couac contre l'Algérie, d'autant que l'engouement populaire autour de la Nati n'a fait que grandir.

Et il y aura bien du changement. Selon la programmation communiquée, l'avant-match de cet Argentine-Suisse débutera 40 minutes avant le coup d'envoi sur la RTS, et 1h30 avant sur SRF zwei, pour peu que Norvège-Angleterre soit terminé. De quoi permettre un décryptage plus approfondi.

(roc)