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Coupe du monde 2026: une défaite de la Suisse arrangerait Young Boys

Christian Fassnacht (16) et Marvin Keller (21) sont tous deux encore engagés avec l&#039;équipe de Suisse à la Coupe du monde 2026 alors que Young Boys, leur club durant la saison, reprend bientôt son ...
Christian Fassnacht (16) et Marvin Keller (21) sont tous deux encore engagés avec l'équipe de Suisse alors que Young Boys, leur club durant la saison, reprend bientôt son championnat.Image: Imago

Ce club suisse a une bonne raison de vouloir voir la Nati perdre

Alors que la Suisse va disputer un quart de finale historique cette nuit à la Coupe du monde, la Super League reprendra ses droits dans moins de deux semaines. Pour Young Boys, ce pourrait être un casse-tête.
11.07.2026, 20:5911.07.2026, 20:59
Bastien Trottet

Dimanche 26 juillet à 14 heures, Young Boys recevra Sion au Wankdorf dans le cadre de la 1ère journée de Super League. Une rencontre qui pourrait déjà revêtir une certaine importance dans la course à l’Europe, puisque les Valaisans, 4es l’an dernier, ont devancé les Bernois (6es) de huit points lors du dernier exercice. Le club de la capitale pourrait cependant être privé de deux de ses cadres pour cette partie. La faute aux exploits de la troupe de Murat Yakin.

L’équipe de Suisse n’ayant plus atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis plus de 70 ans, la Swiss Football League a pris l’habitude de relancer ses championnats une semaine après la finale d’un tournoi majeur, afin notamment de permettre aux clubs helvétiques engagés en qualifications des compétitions européennes de disposer d’un certain rythme censé les aider à franchir ces paliers.

Seuls deux joueurs de Super League

L’écrasante majorité des internationaux à croix blanche évoluant à l’étranger, dont les principales ligues ne débutent pas avant mi-août cette année, cette reprise précoce ne pose généralement aucun problème. L’épopée des coéquipiers de Granit Xhaka change cependant la donne pour deux joueurs: l'ailier Christian Fassnacht (32 ans), qui n'a disputé que cinq minutes jusqu'ici en Amérique du Nord, et le portier Marvin Keller (24 ans), troisième dans la hiérarchie des gardiens derrière Gregor Kobel et Yvon Mvogo.

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Seuls éléments du contingent à fouler les pelouses helvétiques, tous deux évoluent à Young Boys, où ils sont des cadres précieux. Partis en sélection immédiatement après la dernière journée de Super League, ils en sont donc encore à terminer leur saison 2025-2026 alors que leurs collègues achèvent leur préparation pour l’exercice 2026-2027.

Des vacances ou la reprise?

La tradition veut que les joueurs qui reviennent tardivement de leur campagne internationale aient le droit à quelques jours de vacances, à la fois pour reposer les organismes et respecter le cadre légal. Or, si la Suisse devait franchir l’obstacle de l’Argentine, elle serait assurée de disputer encore deux matches aux Etats-Unis: une demi-finale et une finale (la grande ou la petite). Elle resterait ainsi en Amérique du Nord au minimum jusqu’au 18 juillet, ce qui rendrait très improbable la participation du duo bernois au match face à Sion.

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En cas d'élimination en quarts de finale, le risque semble tout aussi grand de relancer immédiatement dans la nouvelle saison deux joueurs d'une telle importance pour YB sans leur offrir quelques jours de vacances au préalable. Il y a donc fort à parier qu’aucun des deux ne sera titulaire contre les Valaisans, ce qui pourrait notamment permettre à l’ancien Servettien Joël Mall de faire ses grands débuts en jaune et noir.

«Faire preuve de souplesse»

Contactés par nos soins, les Bernois ont reconnu par l'intermédiaire de leur responsable médias qu'ils devraient faire preuve d'adaptabilité pour appréhender ce cas de figure:

«Nous déciderons, en concertation avec les joueurs, de la date à laquelle ils reprendront l'entraînement avec YB une fois la Coupe du monde terminée pour la Suisse. Il est clair qu'il faudra faire preuve de souplesse et improviser.»

Si Young Boys regrettait initialement de n’avoir que deux joueurs convoqués par Murat Yakin pour la Coupe du monde alors qu’Alvyn Sanches et Joël Monteiro auraient également pu y postuler, la tournure des événements évitera finalement bien des casse-têtes à l’entraîneur Gerardo Seoane et à son staff, même si le technicien se réjouit probablement de voir ses protégés réaliser cette folle aventure nord-américaine.

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