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Coupe du monde 2026: la Suisse a été admirable

epa13106503 Players of Switzerland look disappointed as they greet their supporters after losing the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Argentina vs Switzerland, in Kansas City, Missouri, USA, 11 ...
La Nati quitte le Mondial la tête haute. image: Keystone
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Merci les gars, vous avez été magnifiques!

Battue par l'Argentine en quart de finale (3-1 après prolongations), la Nati quitte le Mondial la tête très haute. Au-delà de son jeu, elle fait briller le pays grâce à son attitude admirable.
12.07.2026, 07:5812.07.2026, 07:58
Yoann Graber
Yoann Graber

Vous disputez votre premier quart de finale d'un Mondial depuis 72 ans. Vous perdez contre le champion en titre après les prolongations. C'est une évidence: la Nati a réalisé un superbe tournoi.

Mais au-delà du froid résultat, il y a la manière. Ce dimanche matin, tous les membres de l'équipe de Suisse ont été admirables. Tous. Dans le jeu d'abord. Chacun d'eux s'est donné les moyens pour que le rêve fou – celui du pays entier – de gagner une Coupe du monde devienne réalité.

Je crois n'avoir jamais vu une équipe presser si haut et avec autant de détermination l'adversaire. Une bande d'acharnés.

Il a fallu une malheureuse expulsion – celle de Breel Embolo, un deuxième jaune pour simulation après consultation de la VAR, qui va encore faire beaucoup parler – pour permettre à des Argentins complètement déboussolés, parce que la Nati leur donnait le tournis, de se remettre dans la match. Avant ce cruel coup du sort de la 72e minute, alors que le score était de 1-1, j'étais convaincu que la Suisse allait passer l'épaule et gagner.

On parle ici en détail de ce tournant

Voici la raison du carton rouge d'Embolo

Ensuite, elle a défendu héroïquement à 10 contre 11 pendant 45 minutes. Seule une prouesse individuelle de Julian Alvarez (114e) a pu donner l'avantage à l'Albiceleste. Les Suisses abattus? Rien du tout! Même avec un homme en moins, ils ont trouvé l'énergie pour attaquer et faire trembler leurs adversaires jusqu'au bout. Quelle débauche d'énergie!

Les Helvètes ont brillé par leur courage. Mais c'est tout leur comportement qui a été exemplaire. Même frustrés par le carton rouge d'Embolo, ils n'ont jamais cherché à pourrir le match. C'est le contraire absolu de la prestation ignoble des Paraguayens contre la France en 8e de finale.

Les Suisses sont restés dignes. Jusqu'au bout. Et ce malgré leur immense déception. Même dans les interviews d'après-match.

Au micro de la RTS, aucun d'entre eux – Dan Ndoye, Manuel Akanji et le coach Murat Yakin – n'a vivement critiqué l'arbitre ni l'adversaire. Tous ont préféré souligner les mérites de leur superbe équipe. La classe mondiale, sur et hors du terrain.

epa13106506 Switzerland&#039;s Silvan Widmer (L) and Granit Xhaka (C) talks with Argentina&#039;s goalkeeper Emiliano Martinez after the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match Argentina vs Switzerlan ...
Xhaka, Widmer et tous les Helvètes ont été admirables face à l'Argentine. Comme durant le tournoi dans son ensemble. image: Keystone

Alors pour tout cela, un grand merci à cette magnifique Nati. Par votre jeu, et votre attitude exemplaire, vous avez fait briller notre pays à travers le monde entier durant tout ce tournoi. Vous nous avez offert un rêve. Mais surtout, vous nous avez rendu fiers.

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