«On se fait tuer»: le Suisse Breel Embolo est en colère

«C’est une grosse déception, on a fait une bonne première mi-temps. On se prend ce but en deuxième. Je suis honnête, on s’est fait un peu tuer, ça passe d’un potentiel carton jaune pour leur latéral gauche et ça finit par ça. Notre joueur était vraiment calme… L’arbitre a pris cette décision contre nous, ça fait quand même mal. (...) Je le répète, on se fait punir sur une action où le latéral de Benfica peut prendre rouge et c’est nous qui prenons rouge. C’est dur. Ce n’est pas un bon résultat, on ne va pas se mentir. Il reste le retour, on reste positif.»

Breel Embolo au micro de Canal+