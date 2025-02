Taulant Xhaka, légende du FC Bâle, va ranger ses crampons à la fin de la saison. Image: KEYSTONE

Ces deux anecdotes prouvent l'amour fou de Xhaka pour Bâle

Taulant Xhaka (33 ans), légende du FC Bâle, va prendre sa retraite à la fin de la saison. Un homme extrêmement lié à son club et à sa ville.

Plus de «Sport»

C'est un chapitre de l'histoire du FC Bâle qui va se refermer à la fin de la saison en cours. Ce mercredi, le club rhénan a annoncé que l'une de ses légendes va raccrocher ses crampons: Taulant Xhaka.

Le FCB et son joueur ont décidé de résilier leur contrat, qui portait jusqu'en 2027. Une solution qui permettra à Xhaka – qui a très peu de temps de jeu cette saison et qui fêtera ses 34 ans le 28 mars – de sortir par la grande porte, et non pas de s'éterniser sur la voie de garage, comme ça avait par exemple été le cas de Michael Lang, autre footballeur emblématique des Rotblau, retraité depuis l'été dernier.

Le club et Taulant Xhaka ont publié une vidéo, qui annonce la nouvelle, sur leurs réseaux sociaux. Elle débute avec ces mots, prononcés par le numéro 34:

«Le FCB est tout pour moi»

On le croit volontiers, tant celui qui a souvent porté le brassard de capitaine a toujours tout donné pour le FC Bâle. Très timide en dehors du terrain, ce clubiste (qui a fait ses débuts pros en 2010), comme il en existe désormais si peu, s'est comporté en véritable leader dessus: en haranguant sans cesse ses coéquipiers et les fans ou en se battant comme un mort de faim sur chaque ballon, parfois au-delà des limites autorisées.

Certains de ses coups de sang lui ont valu des cartons rouges et même des suspensions pour plusieurs matchs.

Avec Taulant Xhaka, les oreilles des arbitres ont parfois sifflé. Image: KEYSTONE

Oui, Taulant Xhaka est un footballeur entier, sensible et complètement dévoué à son équipe. Un Bâlois pure souche, qui est né et a grandi dans le quartier de St. Johann. Une preuve d'attachement à sa ville? Avec son petit frère Granit, ils portent chacun le numéro 34 sur leurs maillots respectifs, en clin d'œil à la ligne de bus qui les amenait de leur domicile au terrain d'entraînement.

Rien d'étonnant, donc, au fait que «Tauli» soit si lié au FC Bâle, véritable symbole de la cité rhénane. «Un jour, je veux jouer pour l'équipe première au Parc Saint-Jacques!» Ce sont ses mots, dès son premier jour chez les Rotbau, à 12 ans.

Ennui chez les beaux-parents

Deux anecdotes racontées par bz Basel, un journal du groupe CH Media (auquel appartient watson), prouvent ce profond attachement de Taulant Xhaka au FCB et à sa ville. La première remonte à la période où le milieu de terrain défensif a été prêté à GC – sa seule «infidélité», entre janvier 2012 et juin 2013 – pour s'aguerrir au foot pro. Le Bâlois raconte:

«Même si j'avais un appartement à Zurich, je dormais chaque nuit à Bâle. Je n'accompagnais jamais non plus mes coéquipiers lorsqu'ils sortaient manger en ville. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui: ma femme est de Zurich, alors quand je rends visite à mes beaux-parents, après seulement deux heures, je dois rentrer à la maison (à Bâle). Heureusement, elle le sait et l'accepte.»

Taulant Xhaka avec le maillot de GC, en mars 2013. Image: KEYSTONE

La seconde anecdote a eu lieu en été 2015. «Tauli» sortait d'une excellente saison avec le FC Bâle, conclue par un titre de champion. Son entraîneur Paulo Sousa, sur le départ pour la Fiorentina, lui a proposé de le suivre.

A Florence, le Rhénan aurait pu rejoindre un prestigieux club européen, goûter à un grand championnat et gagner un très gros salaire. Mais il a décliné cette offre, pour rester à Bâle.

«Pour être honnête, je ne regrette pas du tout d’avoir refusé. A cette époque, je venais de signer un nouveau contrat de cinq ans avec le FCB et j'ai immédiatement refusé (l'offre de la Fiorentina). Ça ne m'a jamais intéressé. Même si j'avais gagné beaucoup plus là-bas, je ne me serais pas senti à l'aise et, au final, l'argent n'est pas tout.»

Resté sur les bords du Rhin, Taulant Xhaka a enquillé deux autres sacres en Super League et deux Coupes de Suisse. Au total, avec le FCB, il a remporté six titres de champion et trois Coupes (il a aussi gagné une Coupe avec GC).

Le futur retraité a encore un grand objectif avant de raccrocher les crampons: offrir un dernier trophée à son club de cœur, actuel leader de Super League et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe. Même depuis le banc, sa passion pour le FC Bâle et son leadership peuvent jouer un rôle pour y parvenir.