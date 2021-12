Fous de rage, les fans du Standard de Liège interrompent un match

GC et Zurich cartonnent, mais aucune pub sur leur maillot. Pourquoi?

Face à toute cette violence, le community manager de Charleroi a préféré jouer la carte de l'humour (et aussi un peu de la provoc'). Après la partie, il a retweeté un tweet du Standard de Liège montrant une photo du stade avant le match avec la légende «Le calme avant la tempête». Le CM du club carolo y a ajouté un petit ironique «Tu l'as dit!». Une bonne blague belge!

Dimanche soir, la ligue belge a rapidement condamné ces incidents et a promis de prendre les «mesures adéquates».

S'il est inexcusable, le comportement de ces ultras des «Rouches» s'explique. Leur équipe, qui joue régulièrement les premiers rôles dans le championnat belge, traverse une situation sportive très difficile. Elle n'a gagné qu'une fois sur ses dix derniers matchs (pour 5 défaites) et occupe une peu reluisante 13e place du classement .

Pas de quoi rendre les armes pour autant. Selon le média belge La Dernière Heure/Les Sports, quelques centaines de supporters se sont déplacés à l'entrée de la tribune principale où se trouvait le président du club. Ils ont lancé des barrières et drapeaux sur les policiers et stewards. Les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

Face à une sécurité complètement dépassée et des joueurs consternés, pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés aux vestiaires, l'arbitre n'a pas eu d'autres choix que d'interrompre définitivement la partie. L'arrivée de plusieurs dizaines de policiers sur la pelouse a permis de stopper l'assaut.

Excédés par la tournure des événements sur la pelouse, ils ont craqué à la 88e minute. Dans un stade Maurice Dufrasne comble, leur équipe favorite a pris l'eau dans le derby wallon contre Charleroi. Elle venait d'encaisser le 3-0 et s'apprêtait à subir une première défaite à domicile contre l'ennemi héréditaire depuis 13 ans.

Scènes d'apocalypse dimanche soir à Liège. Fumigènes lancés sur la pelouse, envahissement du terrain, torches et autres projectiles envoyés sur les supporters adverses et tentative de forcer l'entrée de la tribune principale pour en découdre avec les dirigeants. Certains ultras du club local, le Standard, ont offert un bien triste spectacle.

Excédés par la prestation de leur équipe contre Charleroi, certains supporters du Standard de Liège ont lancé des fumigènes sur leurs joueurs et les fans adverses. Ils ont envahi le terrain et tenté de prendre d'assaut la tribune présidentielle. Leur club est plongé dans la crise.

Non, ce ne sont pas des participants de la Course de l'Escalade de dimanche. image: capture d'écran twitter

