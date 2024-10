Xherdan Shaqiri et son successeur attitré au sein de la Nati, Dan Ndoye. Image: KEYSTONE

Ce Romand est le seul qui peut remplacer Shaqiri dans la Nati

Sans Xherdan Shaqiri (retraite internationale), l'équipe de Suisse manque de génie et de buteurs. Dan Ndoye est le joueur le plus à même de corriger cela. Dès ce samedi soir en Ligue des nations en Serbie (20h45)?

Sebastian Wendel / ch media

Plus de «Sport»

Quels moments de la Nati seront encore inoubliables dans dix ans? Le tir de loin génial de Xherdan Shaqiri à l'Euro 2024 contre l'Ecosse est encore très frais dans les esprits. Et puis, bien sûr, la parade de Yann Sommer sur le tir au but de Kylian Mbappé en 2021.

Le reste? Shaqiri, Shaqiri et encore Shaqiri. Son but de la victoire à la dernière minute contre la Serbie à la Coupe du monde 2018, son ciseau monumental contre la Pologne à l'Euro 2016 et son triplé contre le Honduras lors du match de poule décisif au Mondial 2014.

Un moment d'anthologie dans l'histoire de la Nati. image: epa

La liste est peut-être incomplète, mais le propos reste le même:

c'est seulement un petit cercle de joueurs qui a créé des souvenirs impérissables. Et qui est à l'origine des exploits réguliers de la Nati. Les joueurs d'exception.

Sommer et Shaqiri en faisaient partie, mais ils sont désormais retraités de l'équipe nationale depuis le quart de finale du dernier Euro, perdu contre l'Angleterre. Alors reste cette question: qui fera désormais les beaux jours de la Suisse?

Un manque de génie et de buteurs

Peter Knäbel, fonctionnaire et observateur de longue date du football suisse, déclare à CH Media, le groupe auquel appartient watson:

«Au final, ce sont aussi les talents d'exception qui rendent possibles les participations régulières aux tournois et les exploits comme un quart de finale de l'Euro»

En d'autres termes, un petit pays comme la Suisse, où les joueurs de classe mondiale ne tombent pas du ciel comme en France par exemple, n'a en fin de compte que peu de chances de rivaliser avec les grands en tant qu'équipe, sans les moments de gloire de ses individualités exceptionnelles.

Le talent de Shaqiri manque cruellement à la Nati. Image: KEYSTONE

Dans les buts, le vide laissé par le départ de Sommer est déjà comblé par Gregor Kobel. Mais qui va succéder à Xherdan Shaqiri? Il n'y a plus de pied gauche comme le sien dans la Nati.

Personne n'a actuellement la ruse, le génie et le culot avec lesquels Shaqiri décidait des matchs à partir de rien.

Il n'y a pas non plus de buteur régulier qui pourrait compenser le manque de créativité par son sang-froid au moment de concrétiser.

Une preuve? La liste des joueurs sélectionnés pour les matchs de Ligue des Nations contre la Serbie et le Danemark compte un total de 736 capes internationales, pour seulement 69 buts. Le meilleur buteur actuel est l'avant-centre Breel Embolo, qui a eu besoin de 70 rencontres pour marquer 15 goals.

Le chouchou du public

Dan Ndoye a, lui aussi, cette étiquette d'inefficacité devant le but qui lui colle à la peau.

Malgré cela, le Vaudois de 23 ans est le joueur de la Nati chez qui sommeille le «gène Shaqiri».

Depuis ses performances de l'été dernier à l'Euro, il suscite des fantasmes. L'attaquant de Bologne est rapide, vif, habile, courageux et doté de ce petit quelque chose qui fait de lui le chouchou du public. Il a invité à un match de l'Euro un supporter dont il avait cassé les lunettes sur un tir raté.

La célébration insolite de Ndoye après son but contre l'Allemagne à l'Euro. Image: keystone

Et à Bologne, où il a entamé sa deuxième saison, Dan Ndoye est déjà la figure de proue du club: son visage est toujours mis en avant sur les réseaux sociaux ou lors de la présentation du nouveau maillot.

Le Vaudois a, pour l'instant, inscrit son seul but avec la Nati lors du match de groupe du dernier Euro contre l'Allemagne (1-1). Un goal digne du «plus haut niveau», comme l'a souligné le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. Et s'il avait cédé aux avances de clubs intéressés l'été dernier, Ndoye jouerait peut-être aujourd'hui à Manchester United. Un parcours digne de Xherdan Shaqiri.

Mais Dan Ndoye reste modeste:

«Je dois m'améliorer à la finition, et je le ferai grâce à un travail acharné. Une année de plus à Bologne est la meilleure chose pour ma carrière»

Là-bas, il a aussi la garantie d'avoir du temps de jeu sous la direction du nouvel entraîneur, Vincenzo Italiano. Il en a besoin pour pouvoir répondre aux attentes accrues à son égard sous le maillot de la Nati.

A Bologne, Ndoye (à gauche) bénéficie de beaucoup de temps de jeu. Image: keystone

Absent lors des défaites contre le Danemark et l'Espagne début septembre pour cause de blessure, Dan Ndoye est maintenant de retour et doit contribuer à corriger le tir dans cette Ligue des Nations, histoire aussi que l'ambiance autour de l'équipe nationale ne devienne pas négative.

Et le Vaudois est prêt à relever ce défi. «La pression? Non, ce qui me motive, c'est le plaisir de jouer au football», sourit-il.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber