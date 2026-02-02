ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
France

Rugby: Thibaud Flament va rater le match contre l'Irlande

Thibaud Flament compte 34 sélections avec l'équipe de France.
Thibaud Flament compte 34 sélections avec l'équipe de France.GettyImages

Ce rugbyman va rater un gros match pour faire un enfant

Le deuxième ligne du XV de France Thibaud Flament manquera le premier rendez-vous du Tournoi des VI Nations, jeudi soir contre l'Irlande.
02.02.2026, 15:0102.02.2026, 15:01

Thibaud Flament ne sera pas sur le terrain, jeudi face à l'Irlande, pour le premier match de la France dans le Tournoi des VI Nations. Il a en effet déclaré forfait pour accompagner sa femme dans son parcours de Procréation Médicalement Assistée (PMA).

«Nous avons appris début janvier que la PMA tombe la même semaine que l'Irlande. Même si je voyais venir cette éventualité, ce n'est pas possible de faire les deux, donc je ne jouerai pas», a expliqué l'international aux 34 sélections dans une interview à L'Equipe.

Thibaud Flament avec sa compagne. Le rugbyman s'est imposé depuis plusieurs années comme un cadre des Bleus, en étant titulaire lors de chaque match depuis le Mondial 2023, hors période de blessure.
Thibaud Flament avec sa compagne. Le rugbyman s'est imposé depuis plusieurs années comme un cadre des Bleus, en étant titulaire lors de chaque match depuis le Mondial 2023, hors période de blessure.
Image: Instagram

Le Toulousain de 28 ans a expliqué que sa femme souffre d'endométriose, une pathologie qui touche au moins une femme sur dix en âge de procréer et peut causer d'importantes douleurs ainsi qu'une infertilité. Cela les a amenés à s'engager dans un parcours pour une procréation médicalement assistée. «Repousser la PMA entraînait plus de risques et de stress, donc ce n'était pas cohérent avec notre désir d'avoir un enfant», a-t-il aussi dit.

La décision prise par Thibaud Flament a été acceptée par le sélectionneur Fabien Galthié, ce qui est «une excellente nouvelle», relevait récemment la Neue Zürcher Zeitung, rappelant qu'en 2021, le rugbyman Timoci Nagusa (Grenoble) dénonçait le refus de son club de lui accorder le congé paternité auquel il avait pourtant droit en France.

Un «autre» international engagé

Le rugbyman de Toulouse et du XV de France Thomas Ramos, dont la compagne souffre d'endométriose, est devenu parrain d'EndoFrance. «Je veux donner de la visibilité à la maladie dans ce milieu de garçons, un peu macho, où on ne parle pas de maladie, encore moins de maladie féminine», explique-t-il sur le site de la première association française de lutte contre l'endométriose. Ramos et sa partenaire sont devenus fin 2025 les parents d'une petite fille prénommée Ava.
Thomas Ramos et sa compagne.
Thomas Ramos et sa compagne.Image: Instagram

C'est le Toulousain Joshua Brennan qui remplacera jeudi son partenaire de club Thibaud Flament dans le groupe des 42 joueurs retenus pour le match d'ouverture du Tournoi des six nations.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
de Yoann Graber
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
de Adrian Bürgler
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
de Niklas Helbling
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
de Julien Caloz
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
de Sven Papaux
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
de Yoann Graber
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
de Rainer Sommerhalder, Crans-Montana
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
de Yoann Graber
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Le sénateur américain Thom Tillis répond à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Alcaraz remporte l'Open d'Australie et bat un record
Carlos Alcaraz a dominé Novak Djokovic, dimanche en finale. Un 7e titre en Grand Chelem pour l'Espagnol (le premier à Melbourne), qui établit un record de précocité.
Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie, privant ainsi Novak Djokovic d'un historique 25e titre majeur et d'un 11e sacre à Melbourne.
L’article