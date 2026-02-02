Thibaud Flament compte 34 sélections avec l'équipe de France. GettyImages

Ce rugbyman va rater un gros match pour faire un enfant

Le deuxième ligne du XV de France Thibaud Flament manquera le premier rendez-vous du Tournoi des VI Nations, jeudi soir contre l'Irlande.

Thibaud Flament ne sera pas sur le terrain, jeudi face à l'Irlande, pour le premier match de la France dans le Tournoi des VI Nations. Il a en effet déclaré forfait pour accompagner sa femme dans son parcours de Procréation Médicalement Assistée (PMA).

«Nous avons appris début janvier que la PMA tombe la même semaine que l'Irlande. Même si je voyais venir cette éventualité, ce n'est pas possible de faire les deux, donc je ne jouerai pas», a expliqué l'international aux 34 sélections dans une interview à L'Equipe.

Thibaud Flament avec sa compagne. Le rugbyman s'est imposé depuis plusieurs années comme un cadre des Bleus, en étant titulaire lors de chaque match depuis le Mondial 2023, hors période de blessure.

Image: Instagram

Le Toulousain de 28 ans a expliqué que sa femme souffre d'endométriose, une pathologie qui touche au moins une femme sur dix en âge de procréer et peut causer d'importantes douleurs ainsi qu'une infertilité. Cela les a amenés à s'engager dans un parcours pour une procréation médicalement assistée. «Repousser la PMA entraînait plus de risques et de stress, donc ce n'était pas cohérent avec notre désir d'avoir un enfant», a-t-il aussi dit.

La décision prise par Thibaud Flament a été acceptée par le sélectionneur Fabien Galthié, ce qui est «une excellente nouvelle», relevait récemment la Neue Zürcher Zeitung, rappelant qu'en 2021, le rugbyman Timoci Nagusa (Grenoble) dénonçait le refus de son club de lui accorder le congé paternité auquel il avait pourtant droit en France.

Un «autre» international engagé Le rugbyman de Toulouse et du XV de France Thomas Ramos, dont la compagne souffre d'endométriose, est devenu parrain d'EndoFrance. «Je veux donner de la visibilité à la maladie dans ce milieu de garçons, un peu macho, où on ne parle pas de maladie, encore moins de maladie féminine», explique-t-il sur le site de la première association française de lutte contre l'endométriose. Ramos et sa partenaire sont devenus fin 2025 les parents d'une petite fille prénommée Ava.

Thomas Ramos et sa compagne. Image: Instagram

C'est le Toulousain Joshua Brennan qui remplacera jeudi son partenaire de club Thibaud Flament dans le groupe des 42 joueurs retenus pour le match d'ouverture du Tournoi des six nations.

(jcz/afp)