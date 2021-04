La presse alémanique salue Ajoie: «L'esprit a triomphé de l'argent»

Sport

Image: Keystone/Shutterstock

Les médias d'outre-Sarine sont admiratifs du «petit village gaulois sans potion magique», promu en National League mercredi contre Kloten. «Les Jurassiens ont un coeur de champion», souligne l'Aargauer Zeitung.

Le titre du HC Ajoie mercredi soir (victoire 4-2 dans la série contre Kloten), c'est d'abord une immense sensation: «Mon Dieu, les Ajoulots!», titre ce matin la Neue Zürcher Zeitung. «La surprise est parfaite», ajoute Blick, alors que l'Aargauer Zeitung rappelle que «Kloten a dépensé environ deux fois plus d'argent que les Jurassiens cette saison et a échoué». Conclusion: «L'esprit a triomphé de l'argent».

L'esprit affiché par les joueurs de Gary Sheehan, «l'entraîneur le plus sous-estimé du hockey sur glace suisse», selon nos cousins alémaniques de Watson, a été relevé par plusieurs journalistes. La NZZ résume: «Ajoie n'est pas un colosse comme les ZSC Lions ou le SC Bern. Il n'est pas aussi organisé que Zoug. Et il n'a pas de sponsor généreux Lausanne ou Lugano. Mais il a un cœur fort et il est soutenu par toute une région.»

«Ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion. C'est une formule éternelle du sport d'équipe. Les Jurassiens ont un cœur de champion: ils ont remporté le championnat en 2016 et la coupe en 2020»

Cette grinta, c'est tout ce qui a manqué aux «Klotener», juge Watson. «Ils avaient des talents exceptionnels, mais pas assez de joueurs d'équipe exceptionnels», ajoute le Tages-Anzeiger.

Image: KEYSTONE

La qualification des Ajoulots est «méritée», juge Klaus Zaugg, éminence du hockey outre-Sarine. «Ajoie a remporté le titre d'équipe de l'année dans tous les sports», insiste-t-il, revenant sur les perturbations qui ont miné le vestiaire de Porrentruy avant la finale, les signatures annoncées des étrangers Devos et Hazen à Kloten en cas de promotion des Aviateurs. «Ces deux joueurs ont vraiment sauvé leur honneur et inscrit de manière indélébile leurs noms dans le livre d'histoire d'or du canton du Jura.»

Philip-Michaël Devos: "Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens" pic.twitter.com/Q0Pmq9rFWU — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) April 28, 2021

L'Aargauer Zeitung rappelle que la promotion ne s'est pas faite uniquement aux dépends de Kloten. Que le HCA a aussi triomphé des dirigeants de la Ligue, qui ont maintenu une promotion cette saison (alors qu'aucun club de National League n'était relégué) pour servir les intérêts du finaliste alémanique. «C'était une "Lex Kloten" tacite». Elle a échoué.

La NZZ s'attend désormais à ce qu'Ajoie soit perçu comme un club «exotique» partout où il se présentera en National League. Mais le quotidien s'interroge aussi sur le projet jurassien qui, estime-t-il, soulève des «questions». Deux principalement: «Le HCA a-t-il sa place en première division? Peut-il affronter les défis sportifs et surtout financiers de cette ligue?» Pour Watson alémanique, la réponse est clairement oui.

«Pour être raisonnablement compétitif, le club doit trouver environ trois millions de plus que cette saison (ndlr: le budget était de 3,5 millions). Les droits télé rapportent plus de deux millions. La National League est donc - contrairement à l'opinion de certains officiels de la Ligue - tout à fait abordable. L'Ajoie a déjà financé la construction de la patinoire et peut subvenir aux besoins d'une équipe de première division, surtout que le HCA est l'équipe nationale du Jura».

Klaus Zaugg se réjouit déjà du prochain début de saison, et encourage Willi Vögtlin (le gestionnaire du calendrier) à plancher sur un choc Ajoie-Berne en ouverture de championnat.