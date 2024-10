Voici à quoi ressemblait le programme du match entre Lausanne et Berne cette saison.

Le LHC espère battre un record très particulier contre Fribourg-Gottéron

Lausanne propose depuis 13 mois un programme de match digital à ses fans. Une offre qui pourrait encore dépasser les attentes, ce vendredi face aux Dragons, et qui est unique en Suisse romande, même si Genève-Servette et Ajoie ont décidé de s'y mettre aussi.

Le LHC a marqué les esprits contre Zoug, la semaine dernière à domicile. D'abord parce qu'il a battu un candidat au titre (6-3), ensuite parce que lors de cette soirée, ses supporters ont téléchargé plus de 3500 fois le programme de match digital. «Un record», savoure Antoine Gauci, spécialiste du marketing digital au sein du club. Et puisque les records sont faits pour être battus, il se pourrait bien que les fans lausannois soient plus nombreux encore à lire le programme du match contre Fribourg-Gottéron, ce vendredi dans une Vaudoise aréna comble.

Si le public des Lions attend avec impatience la brochure, pushée via l'application du LHC peu après 18h chaque soir de match à domicile, c'est parce qu'elle informe en exclusivité les lecteurs de l'alignement vaudois.

Voici comment ça se présente: C'est cet alignement qu'ont découvert les fans du LHC avant le match à domicile contre Bienne.

Outre la composition d'équipe, les supporters retrouvent dans le programme digital de nombreuses pages rédactionnelles, dont l'interview d'un joueur. «On ne souhaite pas que cela devienne un recueil de publicités, relève Antoine Gauci. On s'est toujours dit que le programme ne dépasserait jamais 29 pages, dont pas plus d'un tiers serait consacrée à l'auto-promotion et aux encarts publicitaires.»

Un sursaut écolo

Cette brochure numérique remplace la version papier qui a été pendant longtemps distribuée aux fans, mais que le club avait décidé d'abandonner il y a plusieurs années pour des raisons écologiques. Ajoie, Genève-Servette et Bienne ont aussi décidé de se passer du papier, tandis que Fribourg-Gottéron continue d'imprimer un programme succinct (il contient le contingent des deux équipes ainsi que le poster d'un joueur) à 1500 exemplaires lors des matchs de National League.

«On le constate en tribune: les spectateurs aiment avoir les noms et numéros des joueurs sous les yeux, plutôt que de devoir se reporter sur leur téléphone» Marc-André Berset, directeur de la communication et de la marque Gottéron.

Fribourg-Gottéron n'entend pas miser sur un programme plus étoffé et digital, préférant se concentrer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, une plate-forme sur laquelle le club cartonne grâce aux interactions avec son public.

425 francs par match

Le HC Bienne, lui, renvoie simplement son public sur le plan de match numérique de son site web, au contraire de Genève-Servette et d'Ajoie, qui ont décidé de se lancer eux aussi dans la création d'un programme de match digital. Mais si Lausanne a eu le temps, depuis 13 mois maintenant, d'améliorer son offre, le club grenat n'en est encore qu'à ses débuts. La première version de sa brochure numérique paraîtra dès le 18 octobre et coïncidera avec la nouvelle application du GSHC.

Au HC Ajoie aussi, un projet est sur le point de naître:

«Une application est actuellement en phase d’approbation chez Google et Apple. Sa mise en ligne, avec une section programme de match, est une questions de jours, éventuellement de semaines.» Kimmo Bellmann, directeur administratif du club ajoulot.

Genève et Ajoie seront peut-être aussi heureux que le Lausanne HC, qui ne voit dans cette solution que des avantages. L'un d'eux concerne la réactivité: si un joueur se blesse à l'échauffement, le programme de match est instantanément mis à jour, et le blessé est sorti de l'alignement de l'équipe.

Le digital séduit aussi les annonceurs. Ils n'hésitent plus à payer 425 francs par match des Lions pour apparaître sur une pleine page, surtout quand un lien est intégré à chaque publicité du programme de match, comme c'est le cas au LHC. Il suffit ensuite pour l'utilisateur de cliquer sur l'image pour se retrouver directement sur le site du sponsor.

«Au total, 624 espaces sont réservés aux sponsors sur l'ensemble des 26 matchs de la saison régulière à domicile. Chaque soir, nous avons un taux de remplissage de plus de 80%, l'espace restant permettant au club de faire son auto-promotion.» Antoine Gauci, spécialiste du marketing digital au Lausanne HC

Le vice-champion de Suisse a trouvé une formule qui fait presque l'unanimité (94% des lecteurs du programme vont au moins jusqu'à la page 10) et qui pourrait à l'avenir donner des idées, dans la forme ou le contenu, aux autres clubs romands de National League.