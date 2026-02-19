Menachem Chen et Adam Edelman, de l'équipe israélienne de bobsleigh. Keystone

Israël s'en prend à un journaliste de la RTS

Le comité olympique d'Israël appelle à la suspension de Stefan Renna, qui a longuement dénoncé à l'antenne le soutien du bobeur Adam Edelman à la guerre à Gaza.

«Les remarques faites pendant la diffusion étaient partiales, politiques et incendiaires, et n'avaient pas leur place sur une plateforme olympique»: le comité olympique israélien a réagi mercredi aux propos du journaliste de la RTS Stefan Renna visant le bobeur Adam Edelman.

Dans un communiqué relayé par L'Equipe, l'entité dénonce des déclarations contraires «aux valeurs fondamentales du mouvement olympique».

Et d'ajouter:

«Nous tenons à préciser que l'athlète Adam Edelman participe aux Jeux en totale conformité avec les critères et procédures établis par le Comité international olympique»

Dans son communiqué, le comité israélien demande également des «excuses claires et publiques de la part de la RTS» et appelle à la suspension du journaliste de la couverture des Jeux Olympiques.

Une virulente polémique

Pour rappel, lors du passage du duo israélien en bobsleigh lundi soir, Stefan Renna avait longuement rappelé les prises de position politiques d'Adam Edelman sur les réseaux sociaux. Le journaliste, citant différentes publications, avait notamment souligné que l'athlète israélien s'était autodéfini comme «sioniste jusqu'à la moelle» et avait posté plusieurs messages «en faveur du génocide à Gaza».

S'en est suivie une virulente polémique qui ne désenfle toujours pas sur les réseaux sociaux, poussant la RTS à réagir mardi en retirant l'extrait de son site et en publiant la déclaration suivante:

«Une telle information, bien que factuelle, est inappropriée dans le cadre du commentaire sportif en raison sa longueur. Pour cela, nous avons retiré la séquence de notre site»

