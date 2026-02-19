Israël s'en prend à un journaliste de la RTS
«Les remarques faites pendant la diffusion étaient partiales, politiques et incendiaires, et n'avaient pas leur place sur une plateforme olympique»: le comité olympique israélien a réagi mercredi aux propos du journaliste de la RTS Stefan Renna visant le bobeur Adam Edelman.
Dans un communiqué relayé par L'Equipe, l'entité dénonce des déclarations contraires «aux valeurs fondamentales du mouvement olympique».
Et d'ajouter:
Dans son communiqué, le comité israélien demande également des «excuses claires et publiques de la part de la RTS» et appelle à la suspension du journaliste de la couverture des Jeux Olympiques.
Une virulente polémique
Pour rappel, lors du passage du duo israélien en bobsleigh lundi soir, Stefan Renna avait longuement rappelé les prises de position politiques d'Adam Edelman sur les réseaux sociaux. Le journaliste, citant différentes publications, avait notamment souligné que l'athlète israélien s'était autodéfini comme «sioniste jusqu'à la moelle» et avait posté plusieurs messages «en faveur du génocide à Gaza».
S'en est suivie une virulente polémique qui ne désenfle toujours pas sur les réseaux sociaux, poussant la RTS à réagir mardi en retirant l'extrait de son site et en publiant la déclaration suivante:
(jzs)