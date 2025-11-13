Vidéo: twitter

Il tire à côté du goal, mais marque

Marcus Johansson, attaquant du Minnesota Wild, a marqué un but «fantôme» en NHL. Une scène des plus cocasses.

Plus de «Sport»

«Le but le plus étrange de l'année». Voilà comment les experts de la NHL qualifient le goal de Marcus Johansson la semaine dernière. Et il y a de quoi: l'attaquant suédois du Minnesota Wild a donné la victoire aux siens face aux Nashville Predators (3-2) en prolongation, alors qu'il a tiré... à côté de la cage. On rembobine.

On joue depuis 3'38 dans cette prolongation, et les hockeyeurs du Minnesota se ruent à l'attaque. Excentré, le numéro 97 du Wild Kirill Kaprizov adresse une passe latérale parfaite pour Marcus Johansson, qui est seul devant la cage.

Le Suédois reprend directement le puck, pour le dévier dans le but. Mais avant même que le palet ne touche la canne de l'attaquant, le gardien de Nashville déplace la cage en la poussant en arrière avec son bras gauche. Geste délibéré pour éviter de prendre un but ou maladresse fortuite conséquente au mouvement vers l'arrière du portier? On ne saura sans doute jamais.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Mais voilà: avec sa reprise, Marcus Johansson envoie la rondelle dans le petit filet extérieur du but, qui est en train de pivoter à 90°. Au ralenti, on s'aperçoit que le puck arriverait au bas du poteau si le montant était encore en place. A l'intérieur ou à l'extérieur du but? C'est là toute la question...

Les arbitres ont décidé d'accorder ce goal au Minnesota Wild – ô combien important puisqu'il a offert la victoire à la franchise basée à Saint-Paul. Ils ont estimé que la rondelle serait entrée dans la cage, si celle-ci était toujours en place. Pour valider leur décision, les directeurs de jeu se sont appuyés sur un point spécifique du règlement de la NHL, le 63.7. C'est ce qu'explique le média Sportsnet, qui cite la ligue:

«Pour qu'un but soit accordé dans cette situation – le poteau de but qui est déplacé par l'action d'un défenseur (le gardien compte) –, le joueur attaquant doit avoir eu une occasion imminente de marquer avant que le poteau ne soit déplacé, et il doit être établi que le palet serait entré dans le filet entre la position normale des poteaux.»

Moment encore plus cocasse: juste après que son tir a touché le petit filet extérieur, Marcus Johansson a repris le puck – au rebond – et l'a expédié avec le revers de sa crosse à travers la ligne de but, histoire de valider définitivement sa réussite, alors même qu'il n'y avait plus de cage (ni gardien pour la défendre). Celle-ci avait déjà totalement pivoté à 90°. Et donc, plutôt que de terminer dans le filet, comme habituellement, la rondelle a fini sa course contre la bande derrière. Oui, ça fait bizarre de voir un hockeyeur faire exprès de tirer à côté du but pour en marquer un!

Toujours en parlant de NHL👇 Le discours poignant d'une ancienne star du HC Davos

L'entraîneur de Nashville, Andrew Brunette, était, lui, très frustré après le match. Dans des propos repris par Sportsnet, il estime que ce goal n'aurait pas dû être accordé:

«Je pensais qu'ils allaient rater le but. Si la cage n'avait pas bougé, le puck n'aurait pas fini dans les filets. Malheureusement, les arbitres ne l'ont pas vu de la même façon.»

Sa frustration était sans doute exacerbée par le scénario fou de ce duel: les Predators avaient égalisé à moins d'une seconde de la sirène finale. Il y a des soirs comme ça...