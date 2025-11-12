assez ensoleillé
NHL: Joe Thornton ému aux larmes dans son discours

Le discours poignant d'une ancienne star du HC Davos

Joe Thornton n'a pu retenir ses larmes en évoquant un moment précis dans sa vie de hockeyeur, mais surtout d'homme.
Intronisé au Temple de la renommée du hockey lundi, Joe Thornton a livré un magnifique discours. L'ancienne star de NHL a même versé quelques larmes en évoquant son passage en Suisse, une décision qui a changé sa vie pour toujours, a-t-il dit.

C'est en effet dans les Grisons, où il a évolué durant les lock-out de 2004/2005 et 2012/2013, puis encore lors de la pandémie en 2020/2021, que le barbu américain (85 matchs avec le HC Davos) a rencontré sa femme, à laquelle il a rendu hommage dans son discours.

La partie émotionnelle du speech:

«Merci de m’avoir pris comme je suis, «T» (réd: le diminutif de Tabea), a-t-il notamment lancé. Je savoure chaque journée qui passe. Je ris. Je souris. Je pense. Je pleure. Tout ça, grâce à toi. »

Thornton (46 ans) a aussi raconté que lorsqu’il était plus jeune, une seule saison existait à ses yeux: la saison de hockey. Il faisait semblant d’être Gordie Howe, Bobby Orr, Wayne Gretzky, Johnny Bower et Mario Lemieux. Il voulait être Pat LaFontaine, Cam Neely, Eric Lindros, Steve Yzerman et plusieurs autres. «Je veux remercier tous ces grands athlètes pour avoir mis la barre haut et donné naissance à un rêve en moi», a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par le site officiel de la NHL.

Cette star du hockey a conquis et séduit la Suisse: elle prend sa retraite

L'ex-capitaine des San Jose Sharks, dont le numéro 19 a été retiré et son maillot accroché sous le toit de la patinoire (le SAP Center), a aussi évoqué son ancien coach dans les Grisons. Ce n'est pas la première fois qu'il rend hommage à Arno del Curto: «Je pourrais l'écouter parler de hockey toute la journée. C'est tout simplement merveilleux», disait-il déjà en 2024.

