Cet ancien hockeyeur du LHC a un drôle de rituel

Ce dont on est certain en revanche, c'est qu'une gorgée après une victoire ne fait certainement pas de mal au capitaine de Langnau, dont l'équipe réalise une excellente saison.

La matière première utilisée pour la fabrication est variée: les plus populaires sont les poires, les pommes, un mélange de poires et de pommes, les prunes, les pruneaux, les cerises ou les pommes de terre. On attribue au véritable «Härdöpfler» (eau-de-vie de pommes de terre, et on ne parle pas ici de la version «légère» disponible dans le commerce) des vertus médicinales très particulières, mais on ne sait pas quelle variante est offerte à Harri Pesonen.

«Oui, c'est effectivement le cas», confirme Harri Pesonen en riant. «Je ne sais même plus comment tout a commencé. Cela devait être il y a environ deux ans. Un supporter assis à l'entrée du vestiaire me tendait une flasque après chaque victoire. Mais vraiment seulement quand nous gagnions.»

Justine Mettraux: «Je pensais être plus forte mentalement»

Première skippeuse du Vendée Globe 2024/2025, et désormais détentrice du record féminin de l'épreuve, la Genevoise nous raconte ses 76 jours de course et toutes les difficultés rencontrées en mer, notamment un manque cruel de motivation à certains instants. Interview.

Justine Mettraux, toutes nos félicitations! Comment vous sentez-vous après en avoir terminé avec le Vendée Globe?

Je vais bien, merci. Je reste encore un peu fatiguée, mais je suis contente d'être de retour. Quand on participe au Vendée Globe, le plus grand objectif est de terminer la course. Je l'ai fait, et cela me rend heureuse.