Une nouvelle technologie intéresse le hockey suisse

Plusieurs clubs européens, dont Zoug, ont déjà opté pour les bandes LED 360 degrés de la société Vepe-Icepro. Son directeur général Riku Kallioniemi, ancien professionnel et ancien CEO de la Ligaa finlandaise, révèle que de nombreux clubs suisses sont intéressés par cette technologie.

La franchise d'Utica en AHL est devenue il y a quelques semaines le premier club de hockey nord-américain à être équipé d'une bande LED 360 degrés. Derrière ce dispositif se cache le spécialiste finlandais des bandes: la société Vepe-Icepro qui, depuis quelques saisons maintenant, propose ce produit en supplément des planches traditionnelles.

Le système, déjà adopté dans quatre arènes finlandaises ainsi qu'à Berlin cette saison, est visible en Suisse à la Bossard Arena, l'antre de l'EV Zoug, depuis le précédent exercice. Pourrait-il gagner d'autres patinoires helvétiques à l'avenir? «Nous avons rencontré de nombreux clubs suisses et visité leurs très belles arènes, et nous pensons que la ligue de hockey suisse est l'une des plus prometteuses», souffle à watson Riku Kallioniemi, CEO de l'entreprise, par ailleurs ancien joueur professionnel et ancien directeur de la Liiga finlandaise.

Riku Kallioniemi a dirigé par le passé la ligue finlandaise de hockey sur glace. image: aop

Des arènes flambants neuves, à Fribourg, Lausanne, Zurich ou encore Ambri, des projets de construction, par exemple à Genève, ou d'expansion comme à Langnau, mais aussi de belles capacités ainsi qu'un taux de remplissage parmi les meilleurs en Europe: la National League est, en termes d'infrastructures et d'affluence, un très bon élève. Pas étonnant donc qu'une société telle que Vepe-Icepro veuille développer en Suisse sa technologie, d'autant que l'entreprise collabore déjà de longue date avec de nombreux clubs du championnat.

«La Suisse est un marché important pour nous, également avec notre portefeuille de bandes traditionnelles. Nous avons chaque année de nombreux projets dans ce pays et avons déjà travaillé avec Lausanne, Genève, Fribourg, Bienne, Rapperswil, Lugano, Ajoie, sans compter les clubs qui évoluent dans les ligues inférieures, ainsi que les patinoires extérieures, aménagées en collaboration avec notre distributeur local.» Riku Kallioniemi, CEO de Vepe-Icepro

Pourquoi les clubs se laissent-ils doucement convaincre par ces bandes nouvelle génération? Outre la fan expérience, qui est améliorée, que ce soit lors du «pre-game show» ou après un but, l'innovation permet aux équipes d'entrevoir de nouveaux revenus.

«Le Tappara Tampere (réd: où le LHC s'est rendu cette saison en Ligue des champions) est un bon exemple. Son directeur commercial a expliqué à de nombreux clubs européens la façon dont ils ont réussi à tripler leurs revenus par rapport à l'ancien modèle. La solution présente un excellent retour sur investissement.» Riku Kallioniemi

On aperçoit sur cette photo d'avant-match la bande LED de la Bossard Arena. Image: KEYSTONE

Mais la perspective de mieux commercialiser les espaces qui entourent la glace, tout en fournissant aux partenaires une visibilité accrue, est accompagnée d'un autre avantage. «Les bandes LED s'adaptent facilement à d'autres équipes, sports ou événements», explique Kallioniemi. Le dirigeant finlandais fait ici allusion aux sections féminines, que les clubs de National League cherchent à développer. Ce point avait d'ailleurs totalement convaincu Patrick Lengwiler, CEO de l'EV Zoug, au moment des négociations, à en croire la déclaration suivante auprès du média allemand Stadionwelt.

«Nous avons désormais la possibilité de commercialiser séparément notre équipe féminine nouvellement créée, ce qui va nous permettre de gagner de nouveaux partenaires» Patrick Lengwiler, CEO de l'EV Zoug

Or le club zougois ne peut pas utiliser sa bande LED 360 degrés à la pleine mesure de ses capacités, à cause du règlement de la National League, qui interdit les animations durant les phases de jeu. Car cela pourrait occasionner une gêne dans le dernier geste? Les directives publicitaires de la ligue laisse surtout entendre que le diffuseur a les pleins pouvoirs et que la retransmission ne doit pas être perturbée par des mouvements autres que ceux des joueurs et du puck. D'ailleurs, les animations après un but ne sont pas autorisées en Suisse.

Quid de la sécurité? «La priorité était de fabriquer des bandes sûres, résistantes et flexibles pour le hockey de haut niveau. En partant de cette exigence, nous avons conçu une structure brevetée et nous avons effectué tous les tests requis», expose Kallioniemi. Concrètement, des panneaux LED modulaires, protégés par du plexiglas, sont intégrés dans des bandes qui permettent le mouvement, tout en garantissant le fonctionnement des LED.



La ligue finlandaise, elle, se montre beaucoup plus permissive, après qu’il a été avéré que la rotation des publicités n’avait aucune influence sur le comportement des joueurs.

«Comme il s'agissait d'une innovation, il n'y avait aucune réglementation en place. Nous nous sommes donc mis d'accord pour qu'il n'y ait aucun changement durant le jeu dans un premier temps, mais nous avons mené des tests, et d'après les joueurs, les mouvements ne les perturbaient pas. Les changements en fondu ont donc été autorisés dès la deuxième saison. Cette décision a également été motivée par le fait que de nombreuses arènes émettent déjà des signaux digitaux juste derrière les protections en plexiglas. C'est un thème dont nous discutons avec les clubs et les ligues, et nous encourageons nos clients internationaux comme l'EV Zoug à échanger là-dessus avec leurs championnats respectifs. Il est toutefois évident que les avantages de la solution sont disponibles, même si le contenu est uniquement modifié lors d'un arrêt de jeu.» Riku Kallioniemi

L'ancien CEO de la Ligaa finlandaise précise que les données de centaines de matchs ont été comparées, pour connaître l'impact global du dispositif et de la luminosité sur le jeu. Résultat: «le pourcentage d'arrêts des gardiens ne change pas, que les portiers évoluent dans une patinoire équipée d'une bande LED ou dans une arène classique».

Le Zougois Leonardo Genoni n'est pas dérangé par les lumières qui entourent la glace de la Bossard Arena. Image: KEYSTONE

A propos de la luminosité: y-a-t-il un réglage spécifique, pour éviter tout reflet sur la glace ou trouble avec la télévision? «La luminosité des écrans est facilement ajustable, pour atteindre un niveau optimal, aussi bien pour les joueurs que les fans, les partenaires et la télévision. Elle varie généralement de 20% à 50% durant la partie et fonctionne à 100% durant le show d'avant-match», détaille Riku Kallioniemi, dont l'objectif est simple: trouver le prochain club et la prochaine arena à équiper d'une telle bande nouvelle génération.