watson s'engage à ne pas utiliser ces expressions toutes faites en 2022 😅

Bencic: «Je n'ai que rarement vu mes grands-parents et ça me fait mal»

Il y a deux ans, Le Journal du Dimanche avait établi un classement des expressions et métaphores favorites de la presse sportive française, employées sur une période allant du 1er janvier au 7 octobre. Le document se veut une ode aux abus de langage et autres facilités sémantiques.

Ils pourraient au moins partir avec panache, par exemple en fracassant la vaisselle. Mais non, les sportifs qui abandonnent jettent l'éponge. C'est mou, c'est dégoulinant, ça part sans bruit et sans rebond. Quelle tristesse!

Cette formule est très souvent utilisée, d'abord parce qu'elle est issue du langage populaire qui prétend que l'argent ne fait pas le bonheur, ensuite parce que, soyons honnêtes, c'est plus difficile d'être original (et poli) avec le bronze...

La presse sportive est truffée de facilités de langage. On en a sélectionné cinq parmi les plus agaçantes, avec cette promesse: nous ferons tout pour qu'aucune de ces formules ne figurent dans nos titres en 2022.

Connaissez-vous vraiment le foot féminin? Prouvez-le avec notre quiz!

C'est bien joli de faire le malin devant vos amis en leur faisant croire que vous connaissez le foot féminin. Vous leur balancez vite fait deux ou trois noms de joueuses célèbres, celui d'un coach à succès qui a commencé sa carrière en entraînant les dames ou l'équipe championne du monde en titre. Ok, mais tout ça, c'est facile! Et comme on dit: «La culture, c'est comme la confiture: moins on en a, plus on l'étale»...