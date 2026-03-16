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Football: l'entraînement de Thierry Henry choque le web

Vidéo: instagram

Thierry Henry choque le web

L'ancien footballeur a diffusé sur son compte Instagram une vidéo montrant sa routine d'entraînement, puis le résultat. Impressionnant.
16.03.2026, 09:3116.03.2026, 09:31

A 48 ans, Thierry Henry est plus en forme que jamais. Dans une vidéo filmée avec sa compagne Andrea Rajacic, un mannequin avec laquelle il partage sa vie depuis 2008, l'ancien attaquant des Bleus (123 sélections) et d'Arsenal notamment a dévoilé une routine d'entraînement particulièrement éprouvante.

La séquence ne dure que quelques secondes mais le footballeur à la retraite assure avoir enchaîné les exercices pendant 1h. Pour augmenter la difficulté de son circuit, et suer encore plus, Thierry Henry a enfilé un gilet lesté de 10 kg.

La séance de sport en vidéo:

Vidéo: instagram

La publication du Français, qui compte tout de même 4 millions et demi de followers sur Instagram, a été vue par des centaines de milliers d'internautes. Les commentaires ont également été nombreux. Parmi ceux qui ont réagi, on trouve un certain...Kylian Mbappé.

«Ah ouais, le vieux j’ai capté», a lancé le buteur du Real Madrid, taquin envers son aîné. «Discipline!», lui a répondu Henry, dont le mantra est le suivant:

«Travailler dur, bien manger, pas de sucre»

Le résultat:

Image
Image: Instagram

Lorsqu'il était encore joueur, Thierry Henry était surtout connu pour sa vitesse et ses accélérations. Sa silhouette est désormais plus musclée et puissante. «Cela démontre parfaitement comment le corps d'un athlète peut évoluer avec l'âge, en ajustant ses objectifs et ses méthodes d'entraînement, tout en préservant ses performances physiques», a loué La Gazzetta dello Sport sur son site internet.

(jcz)

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