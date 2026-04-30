beau temps
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

NBA: la poignée de main entre Penda et Bitadze fait scandale

Vidéo: twitter

Cette poignée de main en NBA fait scandale

Un «check» chorégraphié entre deux basketteurs du Orlando Magic, filmés dans le couloir des vestiaires, passe mal.
30.04.2026, 09:2330.04.2026, 09:23
Yoann Graber
Yoann Graber

De nombreuses stars du sport ont leur propre célébration quand elles marquent un but, réussissent un panier ou gagnent un match. Ces signatures sont de véritables marques de fabrique.

Elles peuvent aussi avoir lieu avant les matchs. Par exemple le footballeur du Bayern Munich Michael Olise, qui a une manière très particulière et désormais iconique d'inspecter la pelouse.

On en parle ici👇

Cette star du Bayern a un étrange rituel

En NBA, une scène avant une rencontre, lundi, a fait beaucoup parler. La vidéo qui la montre fait le buzz sur X. Et pas pour une bonne raison.

Les images – prises avec une caméra fixe au plafond – montrent les deux basketteurs du Orlando Magic, Noah Penda et Goga Bitadze, dans le couloir des vestiaires. Juste avant d'entrer dans la salle pour affronter les Detroit Pistons, lors de l'acte 4 de cette série du premier tour des play-off.

Le Français et le Géorgien se saluent comme le font notamment de nombreux ados, en se «checkant» avec une petite chorégraphie propre à eux. Elle est très bien rodée, ce qui laisse penser à un rituel: les deux basketteurs sont parfaitement coordonnés et enchaînent rapidement les gestes – se taper la main, se toucher le poing ou encore se frotter les biceps, comme s'ils grelottaient.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Jusque-là, aucun problème. Mais c'est la fin de cette petite chorégraphie qui interpelle: Noah Penda fait mine de couper quelque chose dans la paume de la main de son coéquipier, puis sniffe le contenu imaginaire. Le Français (21 ans) relève sa tête et la secoue vigoureusement, avant de s'essuyer le nez avec sa main. Autrement dit: Penda mime ce qui s'apparente exactement à la manière de consommer de la cocaïne, une drogue dure.

Cette imitation a choqué des internautes sur X, comme le souligne le Daily Mail. Le média britannique a relevé quelques réactions:

«Frère, quoi?!»
«C'est absurde!»
«Je suis peut-être trop strict, mais pour moi, il faut les exclure de l'équipe. Immédiatement»

De son côté, l'ancien basketteur de NBA Raymond Felton (41 ans) a poussé un coup de gueule dans le podcast To The Baha, comme le mentionne Mundo Deportivo:

«Ça devient n'importe quoi. Ils vont beaucoup trop loin. Ce n'est plus acceptable»
Raymond Felton, ex-basketteur de NBA

Felton a ajouté:

«C'est mauvais pour l'image de la NBA, mauvais pour l'image du Orlando Magic, et c'est tout simplement mauvais pour vous, en tant que personne.»

Toujours en NBA👇

Les «petits» n'ont plus beaucoup de chances en NBA

Contrairement à ce que souhaitait un internaute sur X, Noah Penda et Goga Bitadze n'ont pas été exclus de l'équipe. L'Orlando Magic misent sur eux pour en venir à bout de Detroit dans cette série dès l'acte 6, ce samedi (Orlando mène 3-2).

Mais le Français et le Géorgien devront à l'avenir se rappeler qu'ils sont filmés partout, même dans les couloirs des vestiaires. Et qu'à l'heure des réseaux sociaux et du partage de vidéos à tout va, une polémique se crée très vite... Ou encore mieux: ils peuvent changer de rituel, en trouvant une chorégraphie tout aussi élaborée mais pas controversée.

Plus d'articles sur le sport
Cette poignée de main en NBA fait scandale
Cette poignée de main en NBA fait scandale
de Yoann Graber
On s'est lancé sur le Tour de Romandie et on a pris cher
On s'est lancé sur le Tour de Romandie et on a pris cher
de Julien Caloz
La légende romande de la moto a réalisé un exploit impensable aujourd'hui
La légende romande de la moto a réalisé un exploit impensable aujourd'hui
de Klaus Zaugg
Un club mythique prend une mesure insolite contre le racisme
Un club mythique prend une mesure insolite contre le racisme
de Yoann Graber
Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos
Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos
de Yoann Graber
Le coach de Davos rappelle une figure mythique du hockey
Le coach de Davos rappelle une figure mythique du hockey
de Klaus Zaugg
Les joueurs de Gottéron adorent snifer ce produit, mais il y a des dangers
Les joueurs de Gottéron adorent snifer ce produit, mais il y a des dangers
de Soraya Sägesser
Le gardien de Gottéron a une tactique pour battre Davos
Le gardien de Gottéron a une tactique pour battre Davos
de Julien Caloz
Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes
Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes
de Fred Valet
Les fans de Gottéron sont furieux
1
Les fans de Gottéron sont furieux
Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe
Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe
de Yoann Graber
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
de Julien Caloz
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Cette nouvelle manière de manger des sushis fait le buzz
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une barrière mythique est tombée en course à pied
Le Kényan Sabastian Sawe est devenu dimanche le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures.
Il a remporté le marathon de Londres en 1h59'30 devant l'Éthiophien Yomif Kejelcha, lui aussi sous la mythique barrière (1h59'41).
L’article