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Cette poignée de main en NBA fait scandale

Un «check» chorégraphié entre deux basketteurs du Orlando Magic, filmés dans le couloir des vestiaires, passe mal.

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De nombreuses stars du sport ont leur propre célébration quand elles marquent un but, réussissent un panier ou gagnent un match. Ces signatures sont de véritables marques de fabrique.

Elles peuvent aussi avoir lieu avant les matchs. Par exemple le footballeur du Bayern Munich Michael Olise, qui a une manière très particulière et désormais iconique d'inspecter la pelouse.

On en parle ici👇 Cette star du Bayern a un étrange rituel

En NBA, une scène avant une rencontre, lundi, a fait beaucoup parler. La vidéo qui la montre fait le buzz sur X. Et pas pour une bonne raison.

Les images – prises avec une caméra fixe au plafond – montrent les deux basketteurs du Orlando Magic, Noah Penda et Goga Bitadze, dans le couloir des vestiaires. Juste avant d'entrer dans la salle pour affronter les Detroit Pistons, lors de l'acte 4 de cette série du premier tour des play-off.

Le Français et le Géorgien se saluent comme le font notamment de nombreux ados, en se «checkant» avec une petite chorégraphie propre à eux. Elle est très bien rodée, ce qui laisse penser à un rituel: les deux basketteurs sont parfaitement coordonnés et enchaînent rapidement les gestes – se taper la main, se toucher le poing ou encore se frotter les biceps, comme s'ils grelottaient.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Jusque-là, aucun problème. Mais c'est la fin de cette petite chorégraphie qui interpelle: Noah Penda fait mine de couper quelque chose dans la paume de la main de son coéquipier, puis sniffe le contenu imaginaire. Le Français (21 ans) relève sa tête et la secoue vigoureusement, avant de s'essuyer le nez avec sa main. Autrement dit: Penda mime ce qui s'apparente exactement à la manière de consommer de la cocaïne, une drogue dure.

Cette imitation a choqué des internautes sur X, comme le souligne le Daily Mail. Le média britannique a relevé quelques réactions:

«Frère, quoi?!»

«C'est absurde!»

«Je suis peut-être trop strict, mais pour moi, il faut les exclure de l'équipe. Immédiatement»

De son côté, l'ancien basketteur de NBA Raymond Felton (41 ans) a poussé un coup de gueule dans le podcast To The Baha, comme le mentionne Mundo Deportivo:

«Ça devient n'importe quoi. Ils vont beaucoup trop loin. Ce n'est plus acceptable» Raymond Felton, ex-basketteur de NBA

Felton a ajouté:

«C'est mauvais pour l'image de la NBA, mauvais pour l'image du Orlando Magic, et c'est tout simplement mauvais pour vous, en tant que personne.»

Contrairement à ce que souhaitait un internaute sur X, Noah Penda et Goga Bitadze n'ont pas été exclus de l'équipe. L'Orlando Magic misent sur eux pour en venir à bout de Detroit dans cette série dès l'acte 6, ce samedi (Orlando mène 3-2).

Mais le Français et le Géorgien devront à l'avenir se rappeler qu'ils sont filmés partout, même dans les couloirs des vestiaires. Et qu'à l'heure des réseaux sociaux et du partage de vidéos à tout va, une polémique se crée très vite... Ou encore mieux: ils peuvent changer de rituel, en trouvant une chorégraphie tout aussi élaborée mais pas controversée.