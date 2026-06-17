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Pogacar s'impose dès la première étape du Tour de Suisse

epa13044552 The winner of the stage Tadej Pogacar from Slovenia of UAE Team Emirates-XRG celebrates after crossing the finish line during the first stage of the 89th Tour de Suisse UCI World Tour cycl ...
Tadej Pogacar exulte après avoir franchi la ligne d'arrivée lors de la première étape du Tour de Suisse en Italie, le 17 juin 2026.Keystone

Pogacar s'impose dès la première étape du Tour de Suisse

Disputée en Italie, la première étape du Tour de Suisse a souri à Tadej Pogacar. Il s'est échappé en solo à plus de 70 km de l'arrivée. Derrière lui, Richard Carapaz s'est détaché à environ 50 km de l'arrivée.
17.06.2026, 18:1417.06.2026, 18:14

La première étape du Tour de Suisse, disputée en Italie autour de Sondrio, a souri à Tadej Pogacar. Le patron du cyclisme mondial s'est échappé en solo à plus de 70 km de l'arrivée.

Pogacar ne suffira pas à sauver le Tour de Suisse

Retrouver la Suisse et l'envie de gagner. L'ogre slovène, déjà irrésistible sur le Tour de Romandie, a fait une Strade Bianche (2024 et 2026) lorsqu'il était parti à 80 bornes de l'arrivée. Peut-être est-ce l'air de la Valteline qui a chatouillé les ambitions du boss? Après un sprint intermédiaire, le leader d'UAE est parti tout seul et le reste du peloton ne l'a plus revu.

Derrière «Pogi», Richard Carapaz s'est détaché à environ 50 km de l'arrivée, mais l'Equatorien a fini à 2'14 du Slovène. Dans la dernière montée à 6 km de la ligne, Pogacar a de nouveau appuyé sur les pédales pour se tester. La chaleur devrait lui rappeler les conditions qu'il trouvera certainement en juillet lors du Tour de France où il cherchera à remporter une cinquième victoire.

Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé

Jeudi, les coureurs auront droit à une étape en circuit autour de Locarno. Il y aura le Monte Ceneri au début, puis dans les quinze derniers kilomètres deux ascensions casse-pattes vers Fanghi puis Orselina à 8,9% de moyenne. (ag/ats)

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