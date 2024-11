Vidéo: watson

Ce combat a pris une tournure totalement inattendue

Un affrontement entre deux sumotoris que tout oppose a créé la sensation, mi-novembre lors du grand tournoi de Fukuoka.

Les amateurs de sport raffolent des duels déséquilibrés qui voient la victoire du petit sur le grand, du plus faible sur le plus fort, de l'outsider sur le favori, de David sur Goliath. Or c'est une histoire de ce genre qui s'est écrite sous les yeux des spectateurs du grand tournoi de Fukuoka, mi-novembre au Japon.

Dans un combat qui semblait a priori peu équitable, le jeune Kosei Motomura, 16 ans et 100 kilos de moins que son adversaire, a pris le meilleur sur Hikaru Amamidake, 39 ans et 168kg.

Le combat en vidéo Vidéo: watson

Comme on peut le voir sur ces images, Motomura a profité de sa vivacité et de son agilité pour bouter son rival hors des limites. Il a aussi déployé des qualités de force insoupçonnées.

Si les deux hommes ont pu s'affronter, c'est parce que contrairement à d’autres sports de combat, «il n'y a pas de catégories de poids dans le sumo professionnel», relate RMC Sport.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un sumotori bien plus léger que son adversaire s'impose. En septembre dernier, un internaute avait relayé sur le réseau social «X» la vidéo de la victoire de Suzaki (20 ans et 96,3 kg) sur Dewanojo (30 ans et 252 kg). Cette fois aussi, c'est grâce à sa rapidité d'action que le prétendu plus faible a triomphé.

Le combat en vidéo Vidéo: watson

Les vidéos de sumo sont régulièrement partagées et commentées sur les réseaux sociaux en Europe, parce que le Japon est un pays de plus en plus visité et parce que son sport ancestral a récemment fait l'objet d'une série très réussie sur Netflix («Sanctuary»).

(jcz)