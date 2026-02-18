pluie et neige
JO 2026: Camille Rast décroche l'argent en slalom

Camille Rast of Switzerland reacts in the finish area during the second run of the women&#039;s alpine skiing slalom race at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on Wednesda ...
Quatrième à l'issue du premier run, la Valaisanne de 26 ans a su en mettre un peu plus à l'occasion de son deuxième passageKeystone

Camille Rast sauve l'honneur des skieuses suisses

La championne du monde a décroché la médaille d'argent du slalom olympique de Cortina. Elle n'a été battue que par Mikaela Shiffrin.
18.02.2026, 14:4518.02.2026, 15:11

La Valaisanne a sauvé l'honneur de la délégation helvétique féminine en allant se parer d'argent sur une piste qu'elle n'aimait pas. Très solide sur le haut et sur le bas de la piste, la skieuse de Vétroz a prouvé qu'elle était bien la dauphine de Shiffrin cette saison.

Quatrième à l'issue du premier run, la Valaisanne de 26 ans a su en mettre un peu plus à l'occasion de son deuxième passage. Elle a aussi supporté cette pression qui a fait enfourcher la Suédoise Cornelia Oehlund, 3e de la première manche, et Lena Dürr, 2e le matin. L'Allemande a d'ailleurs manqué la première porte de la manche finale!

Commentaire
Pourquoi le commentaire RTS sur le bob israélien est un problème

Des erreurs que n'a pas commis Mikaela Shiffrin. La plus grande skiseuse de l'histoire est allé chercher son deuxième sacre olympique dans la discipline, après 2014, et son troisième titre (géant en 2018). L'Américaine a mis 1''50 à Rast sur les deux manches. Même sur une piste facile, elle a su se montrer intraitable.

epa12753840 Mikaela Shiffrin of USA celebrates with a member of the US team in the finish area after the 2nd run in the Women&#039;s Slalom of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 ...
L'émotion de Shiffrin après son sacre.Keystone

Deuxième cartouche helvétique, Wendy Holdener n'a pas réussi à ajouter une sixième breloque aux cinq anneaux à sa collection. Cinquième du tracé matinal, la Schwytzoise a fait le job lors de la deuxième manche. Mais on a assez vite senti qu'il manquait quelque chose pour aller chercher une médaille. A égalité avec Holdener le matin, la Suédoise Anna Swenn Larsson a devancé la skieuse d'Unteriberg de 0''22 pour s'offrir le bronze.

Bien qu'elle ait perdu un temps considérable sur une Paula Moltzan en mode remontada et finalement 8e, Mélanie Meillard a quand même affiché un joli sourire dans l'aire d'arrivée en voyant du vert. 14e de la première manche, la petite soeur de Loïc a donné l'impression d'attaquer davantage qu'en Coupe du monde. Elle a été récompensée et termine finalement à une jolie 7e place.

Switzerland&#039;s Melanie Meillard speeds down the course during an alpine ski, women&#039;s slalom race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP ...
Mélanie Meillard a obtenu un diplôme olympique.Keystone

Dernière représentante de Swiss-Ski, Eliane Christen n'a pas terminé sa deuxième manche alors qu'elle avait pris la 22e place du premier tracé. (jcz/ats)

