Bouleversée, Shiffrin a failli tout arrêter

La terrible chute de la reine du ski alpin, en novembre, a laissé des traces physiques et mentales plus graves qu'il n'y paraissait. L'Américaine se confie.

Le 30 novembre 2024, Mikaela Shiffrin est tombée violemment lors d'une course disputée à domicile, à Killington. L'Américaine a subi une profonde plaie au niveau de l’abdomen. La blessure était si grave qu’elle a nécessité une opération et l’a éloignée des pistes pendant une longue période.

Mais l’arrêt ne s’expliquait pas uniquement par la blessure physique: comme elle l’a révélé dans un article publié par The Players’ Tribune, la skieuse de 30 ans souffrait également de stress post-traumatique et d’anxiété.

Évoquant ses premières pensées après la chute, Shiffrin écrit:

«Je n’ai pas eu peur quand je suis tombée – aucune peur. Même en glissant sur le dos dans les filets de sécurité rouges éclatants, je n’ai pas eu peur. Il n’y avait plus de place dans mon cerveau pour ça. La seule chose que je ressentais, c’était la douleur. Rien d’autre. Juste la douleur.»

Mais lorsque la star du ski a vu qu’elle saignait abondamment, l'angoisse a commencé à l'envahir. Un médecin a constaté que la plaie était très proche du côlon. Autrement dit: cette chute aurait pu être mortelle.

Entraînements interrompus et pensées intrusives

Quand Mikaela Shiffrin a enfin pu reprendre l’entraînement sur neige, après un long processus de rééducation, les sensations étaient différentes, voire étrangères:

«Quand je suis revenue sur la neige – ce moment que j’espérais retrouver avec joie et enthousiasme –, quelque chose d’étrange s’est produit. Pour une raison que je ne comprenais pas, chaque descente d’entraînement me semblait affreusement désagréable, totalement éloignée de ce que je recherchais.»

Spécialiste des disciplines techniques, l'Américaine a parfois dû interrompre ses descentes sans raison apparente. Les souvenirs du traumatisme revenaient sans cesse, accompagnés d’une peur intense qu’un nouvel accident se produise.

Envahie par ces pensées et ces doutes, l’idée d’arrêter sa carrière a fini par émerger. Par moments, il lui était complètement indifférent de savoir si elle recourrait un jour. Après plusieurs entretiens, sa thérapeute a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique.

C’est alors que Shiffrin a appris à faire face à ses peurs. «Il fallait que je me répète sans cesse que dans la grande majorité des cas, à l'entraînement ou en compétition, il ne se passe rien de grave», explique-t-elle. Fiancée au spécialiste de vitesse Aleksander Aamodt Kilde, lui-même toujours en convalescence plus d’un an après une blessure, elle a retrouvé peu à peu confiance.

La native du Colorado est finalement revenue à la compétition fin janvier, juste avant les Championnats du monde de Saalbach. Elle y a remporté la médaille d’or dans la nouvelle épreuve du combiné par équipes, aux côtés de sa compatriote Breezy Johnson. Deux semaines après cette consécration, à Sestrières, elle a signé une victoire en slalom historique: son 100e succès en Coupe du monde, un cap que personne n’avait atteint avant elle.

