Macaronis au fromage, ramen et glaces à la fraise à gogo: parmi les nombreux cadeaux dont Carlos Yulo va bénéficier à son retour aux Philippines. watson/getty

Cet athlète a gagné bien plus fou que l'or olympique

En ramenant deux médailles d'or à la maison, le Philippin Carlos Yulo ne s'attendait probablement pas à recevoir autant de cadeaux en retour. Accrochez vos ceintures et vos estomacs, ça envoie du lourd.

C'est bien connu: quand il s'agit d'honorer leurs athlètes médaillés, les pays font preuve d'une générosité très inégale. Des très radins Norvège, Suède et Royaume-Uni, qui n'auront rien d'autre à offrir qu'un âpre tweet de félicitations de Charles III, aux plus généreux comme Hong Kong, qui promet monts, merveilles et surtout 768 000 dollars, en échange d'une médaille d'or.

En ce qui concerne les attentes de Carlos Yulo, Philippin de 24 ans, elles devaient s'avérer assez modestes. Les Philippines n'ayant pas un tableau très fourni en matière d'or olympique, difficile de savoir ce qu'il l'attendrait en cas de victoire. De toute l'histoire des JO, le pays n'a remporté qu'une médaille d'or, en 2020, grâce à l'haltérophile Hidilyn Diaz.

Phares antibrouillard et ramen à volonté

Ce qui explique sans doute pourquoi les deux médailles consécutives du jeune prodige, en gymnastique au sol et saut à cheval, ont plongé sa nation dans une véritable frénésie. Ainsi, à son retour de Paris, Carlos Yulo ne se verra pas seulement offrir une somme rondelette de 350 000 dollars de la part du gouvernement.

Carlos Yulo a brillé dans sa discipline, en remportant deux médailles d'or historique pour son pays. Keystone

Selon le Wall Street Journal, l'athlète s'est également vu promettre tout un tas de trucs géniaux, dont un ensemble de phares et de feux antibrouillard, des services de photographie de mariage, des bons chez le coiffeur, ainsi que des meubles. Sans oublier, pour ranger tout ça, un appartement de trois pièces entièrement meublé à Manille, offert par un promoteur immobilier local. Ah, et une maison, de la part d'une autre société immobilière. C'est plus commode.

Mais surtout, et c'est là le plus intéressant, Carlos Yulo est assuré de pouvoir se goinfrer jusqu'à la fin de son existence. Outre du café à gogo, il est garanti d'être appriovisionné en ramen, glaces à la fraise, poulet grillé et mac'n'cheese. A vie.

Faites pleuvoir la bouffeeeeeeee! Getty Images Europe

Et comme on n'est jamais à l'abri d'un petit creux, Carlos profitera également d'un accès gratuit à la chaîne de bouffe philippine Vikings Luxury Buffet, qui propose, comme son nom l'indique, des buffets de viandes grillées, d'accompagnements et de desserts affriolants d'une sobriété exemplaire. On vous invite à aller visiter leur Instagram.

Sobre. image:Vikings Luxury Buffet

Dieu merci, Carlos s'est vu gratifié d'un ultime et colossal cadeau - certainement le bienvenu, après les orgies gargantuesques promises au sportif de 24 ans. Les services d'un gastro-entérologue basé à Manille, qui comprend consultations, procédures endoscopiques et coloscopies gratuites. Joie!

Et pour preuve qu'aux Philippines, on est généreux, Carlos Yulo n'a pas été le seul à pouvoir fêter ses deux médailles dans la bouffe et la bonne humeur. A travers tout le pays, les Carlos se sont vus offrir des empanadas et des glaces gratuites. La demande était telle qu'Urban Chick, restaurant spécialisé dans le poulet frit, a étendu son offre à toute personne portant un nom proche de Carlos.

«Oui, nous vous avons écouté. A tous, CARLO, KARLO, CARLA, KARLA, vous avez tous droit à notre PANCAKE GRATUIT jusqu'au 6 août!» Urban Chick.

Chers athlètes, si vous songez à participer aux JO, vous êtes prévenus: pensez d'abord à déplacer vos papiers du côté de l'Asie. Rien ne vaut la crème glacée et une bonne coloscopie. (mbr)