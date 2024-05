Marcel Guerrini (à gauche) ne participera pas aux Jeux de Paris, contrairement à Mathias Flückiger (à droite). Image: keystone/chm

Une nouvelle affaire déchire le VTT suisse

La sélection des coureurs pour les JO de Paris a provoqué la colère des deux vététistes recalés. «Nous n'avons jamais eu notre chance!»

Raphael Gutzwiller

C'est une décision qui risquait de susciter la controverse, et ça n'a pas manqué. Nino Schurter et Mathias Flückiger sont les deux vététistes masculins suisses qui ont été sélectionnés pour les Jeux olympiques de Paris. Malgré des résultats de premier plan, Marcel Guerrini et Filippo Colombo devront rester à la maison cet été.

Les derniers résultats en Coupe du monde, y compris la course de dimanche à Nove Mesto en République tchèque, plaidaient pourtant en faveur des deux recalés suisses. Lors de cette course, le champion olympique Tom Pidcock s'est imposé devant Schurter et Guerrini. Flückiger, lui, n'a terminé que 6e. Colombo a certes été distancé après une crevaison lors de cette course, mais il s'était fait remarquer par de bons résultats ce printemps. En avril, au Brésil, il avait terminé 2e.

Mathias Flückiger est ainsi le seul coureur suisse de haut niveau à n'être encore monté sur le podium d'aucune course de Coupe du monde cette année.

De quoi faire grincer quelques dents, à commencer par celles des perdants de la sélection olympique. «Filippo et moi n'avons jamais eu notre chance, a fustigé Marcel Guerrini à l'attention de la Fédération. Ce qui est dérangeant, ce n'est pas forcément que je ne puisse pas participer aux Jeux olympiques. Ce qui me dérange davantage, c'est que même si j'avais gagné la course de Coupe du monde en Tchéquie, cela n'aurait joué aucun rôle. Si les résultats ne sont pas déterminants, la sélection aurait pu être faite il y a deux ans.»

Marcel Guerrini en action. Keystone

Swiss Cycling a déclaré dans un communiqué que «c'est finalement l'expérience acquise lors, et à l'occasion de grands événements, qui a fait pencher la balance. Mathias Flückiger a prouvé, tant aux Mondiaux qu'aux JO, qu'il est capable, le jour J, de faire appel à ses capacités et de remporter une médaille.»

Guerrini trouve cette argumentation nulle et non avenue. «Si je ne peux presque pas participer à de grandes manifestations, il est logique que je n'aie que peu d'expérience à faire valoir». De plus, la course de Coupe du monde de dimanche, à Nove Mesto, était un jour J, a-t-il ajouté. «Nous, les Suisses, étions tous très nerveux. Finalement, j'ai livré la marchandise en terminant 3e et j'ai montré que je faisais partie de l'élite mondiale ».

Ces derniers mois, il a obtenu trois podiums en Coupe du monde, ce qui lui a permis de remplir les critères de qualifications pour les Jeux olympiques. Il a en outre obtenu une 5e place aux Championnats du monde 2022. Le dernier meilleur résultat de Flückiger lors d'une grande manifestation remonte aux Jeux olympiques de 2021, où il avait décroché l'argent.

Filippo Colombo avait lui aussi de bonnes chances de décrocher un billet pour les Jeux olympiques. Rien d'étonnant à cela: le Tessinois s'est battu pour revenir après sa fracture du coude et a fait part de ses ambitions en obtenant de bons résultats. Sa non-sélection est une très mauvaise surprise. «Je ne m'attendais pas à cette décision. Tout mon entourage, et même au sein du circuit Coupe du monde, la plupart des gens s'attendaient à autre chose.» Dans son cas, on a argumenté que les courses de 2024 n'étaient pas les seules à avoir été déterminantes pour la sélection.

Avec Schurter et Flückiger, ce sont deux personnalités qui ont provoqué un scandale en 2022 lors de la Coupe du monde à Lenzerheide qui prendront le départ à Paris. A l'époque, Flückiger avait voulu dépasser Schurter. Il avait pris trop de risques, les deux avaient chuté et s'étaient ensuite accusés publiquement.

Aujourd'hui, ils forment ensemble la délégation olympique suisse du VTT masculin. Et tant pis pour l'esprit d'équipe. «N'importe quelle autre combinaison aurait mieux fonctionné en tant qu'équipe», assène Guerrini, amer.