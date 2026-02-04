Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 Image: Shutterstock

Tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie d'ouverture des JO

L'Italie et Milan s'apprêtent à accueillir la traditionnelle cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. On vous dit tout sur cet événement.

Le 6 février, les Jeux Olympiques d'hiver débuteront à Milan et à Cortina. Comme d'habitude lors des Jeux olympiques, le début des compétitions sera célébré lors d'une grande cérémonie d'ouverture. Celle-ci marque traditionnellement le lancement officiel des Jeux et se déroule avant la plupart des épreuves.

Tout ce que vous devez savoir sur la grande cérémonie.

Où et quand aura lieu la cérémonie d’ouverture ?

La cérémonie d’ouverture se déroulera au stade San Siro à Milan. En plus de la cérémonie principale à Milan, qui commencera à 20 heures, des célébrations et des parades d’athlètes auront lieu simultanément dans d’autres sites olympiques – notamment à Predazzo, Livigno et Cortina d’Ampezzo.

La cérémonie d’ouverture se déroulera au stade San Siro à Milan Image: keystone

Quel est le programme de la cérémonie?

Le défilé des délégations et l’allumage du chaudron olympique sont les moments forts de la cérémonie d’ouverture.

Traditionnellement, la Grèce sera le premier pays à entrer dans le stade, suivie par les autres nations dans l’ordre alphabétique.

L’Italie, en tant que pays hôte, sera la dernière à entrer dans le stade. Pour la première fois dans l’histoire, il y aura également deux chaudrons olympiques: un chaudron installé à l'Arco della Pace à Milan et un autre sur la Piazza Dibona à Cortina d’Ampezzo.



Qui se produira lors de la cérémonie d’ouverture?

Plusieurs grandes stars mondiales se produiront sur scène à Milan, notamment le célèbre ténor italien Andrea Bocelli et la quintuple lauréate d'un Grammy, Mariah Carey.

Le ténor Andrea Bocelli sera l'une des stars présente sur scène lors de la cérémonie d’ouverture Image: keystone

Où sera diffusée la cérémonie ?

La cérémonie d’ouverture sera diffusée en direct sur RTS 2 et Play RTS/RTS Sport. La retransmission en direct commencera à 19h45, et la cérémonie sera animée par Massimo Lorenzi.

Massimo Lorenzi animera la cérémonie d'ouverture sur la RTS Image: capture d'écran RTS

Y a-t-il encore des billets pour la cérémonie d’ouverture?

Il reste des billets pour la cérémonie, mais cela ne sera pas bon marché. Le billet le moins cher est à 260 euros (environ 240 francs), tandis que le plus cher coûte jusqu’à 2026 euros.

Vous pouvez encore acheter un billet ici.

(ome/trad. mrs)