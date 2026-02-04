larges éclaircies
Tout savoir sur la cérémonie d'ouverture des JO 2026

MILAN, ITALIE, 20 OCTOBRE 2025 : Pictogramme et logo bleu bobiné pour les Jeux olympiques d&#039;hiver de Milan Cortina 2026, Fond d&#039;écran officiel des Jeux d&#039;hiver
Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026Image: Shutterstock

Tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie d'ouverture des JO

L'Italie et Milan s'apprêtent à accueillir la traditionnelle cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. On vous dit tout sur cet événement.
04.02.2026, 20:5004.02.2026, 20:50

Le 6 février, les Jeux Olympiques d'hiver débuteront à Milan et à Cortina. Comme d'habitude lors des Jeux olympiques, le début des compétitions sera célébré lors d'une grande cérémonie d'ouverture. Celle-ci marque traditionnellement le lancement officiel des Jeux et se déroule avant la plupart des épreuves.

Tout ce que vous devez savoir sur la grande cérémonie.

Table des matières
Où et quand aura lieu la cérémonie d’ouverture ?Quel est le programme de la cérémonie?Qui se produira lors de la cérémonie d’ouverture?Où sera diffusée la cérémonie ?Y a-t-il encore des billets pour la cérémonie d’ouverture?

Où et quand aura lieu la cérémonie d’ouverture ?

La cérémonie d’ouverture se déroulera au stade San Siro à Milan. En plus de la cérémonie principale à Milan, qui commencera à 20 heures, des célébrations et des parades d’athlètes auront lieu simultanément dans d’autres sites olympiques – notamment à Predazzo, Livigno et Cortina d’Ampezzo.

Creative Director Marco Balich attends the Organising Committee for the Olympic and Paralympic Winter Games 2026 press conference unveiling the concept of the opening ceremony of the Milano-Cortina Wi ...
La cérémonie d’ouverture se déroulera au stade San Siro à MilanImage: keystone

Quel est le programme de la cérémonie?

Le défilé des délégations et l’allumage du chaudron olympique sont les moments forts de la cérémonie d’ouverture.

Traditionnellement, la Grèce sera le premier pays à entrer dans le stade, suivie par les autres nations dans l’ordre alphabétique.

L’Italie, en tant que pays hôte, sera la dernière à entrer dans le stade. Pour la première fois dans l’histoire, il y aura également deux chaudrons olympiques: un chaudron installé à l'Arco della Pace à Milan et un autre sur la Piazza Dibona à Cortina d’Ampezzo.

Qui se produira lors de la cérémonie d’ouverture?

Plusieurs grandes stars mondiales se produiront sur scène à Milan, notamment le célèbre ténor italien Andrea Bocelli et la quintuple lauréate d'un Grammy, Mariah Carey.

Singer Andrea Bocelli performs at the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (Mandel Ngan/Pool Photo via AP) WCup Draw Soccer
Le ténor Andrea Bocelli sera l'une des stars présente sur scène lors de la cérémonie d’ouvertureImage: keystone

Où sera diffusée la cérémonie ?

La cérémonie d’ouverture sera diffusée en direct sur RTS 2 et Play RTS/RTS Sport. La retransmission en direct commencera à 19h45, et la cérémonie sera animée par Massimo Lorenzi.

Massimo Lorenzi tacle Gianni Infantino et le Qatar, en marge de la Coupe du monde 2022.
Massimo Lorenzi animera la cérémonie d'ouverture sur la RTSImage: capture d'écran RTS

Y a-t-il encore des billets pour la cérémonie d’ouverture?

Il reste des billets pour la cérémonie, mais cela ne sera pas bon marché. Le billet le moins cher est à 260 euros (environ 240 francs), tandis que le plus cher coûte jusqu’à 2026 euros.

Vous pouvez encore acheter un billet ici.

(ome/trad. mrs)

