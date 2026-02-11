pluie modérée
JO: Voici à quoi ressemblerait Odermatt s'il était né ailleurs

Voici à quoi ressemblerait Odermatt s'il était né ailleurs

Légende vivante du ski, notre Marco Odermatt national se frotte actuellement en Italie à des concurrents du monde entier. Voici à quoi il pourrait ressembler s'il était né dans un autre pays.
11.02.2026, 11:5711.02.2026, 12:08

Nidwaldnerino Bossi

Image
Image: watson.ch

Hark Odertaker

Image
Image: watson.ch

Markus Streckenschauer

Image
Image: watson.ch
Les coachs d’Odermatt se mettent en danger pour l'aider

Muthatta Odi

Image
Image: watson.ch

Skipe Schokovic

Image
Image: watson.ch

Marco Overguit

Image
Image: watson.ch

Odermatti Nütkännen

Image
Image: watson.ch
Traque, attouchements: les fans d'Odermatt vont trop loin

Marcolinho

Image
Image: watson.ch

Micky Mattler

Image
Image: watson.ch

Narco Nidwaldinho

Image
Image: watson.ch

Makro Jodel

Image
Image: watson.ch
La mythique tenue suisse aux JO a failli ne jamais exister

Markebono

Image
Image: watson.ch

Mack Othermathomes

Image
Image: watson.ch

Maurice Mecker

Image
Image: watson.ch

Odele

Image
Image: watson.ch
Voici le programme du ski alpin des Jeux olympiques

Mjölk Årematta

Image
Image: watson.ch

Marcodona

Image
Image: watson.ch

Miki Oida

Image
Image: watson.ch

Rodelmatto

Image
Image: watson.ch
Commentaire
Franjo von Allmen est le champion olympique parfait

Moka Odric

Image
Image: watson.ch

Skibastien Odeur

Image
Image: watson.ch

Ricola Vollmattler

Image
Image: watson.ch

Et pour finir, petite précision: toutes les images ont été créées avec des logiciels gratuits et des modèles d’IA en libre accès. Pour fusionner Marco Odermatt avec les différents visuels originaux, nous n’avons eu besoin que d’une seule image de lui. Réfléchissez donc bien à ce que vous partagez en ligne.

