La célébration de ce champion olympique italien fait polémique

Médaillé d'or en short-track avec le relais mixte, l'Italien Pietro Sighel s’est fait remarquer à l’arrivée avec une célébration jugée arrogante et irrespectueuse envers ses adversaires.

Comme souvent avec les nations hôtes, l’Italie est en train de réussir ses Jeux à domicile. Ce mercredi matin, elle occupe la septième place du tableau des médailles avec un total de onze breloques, dont deux en or.

Le deuxième titre olympique des Italiens est intervenu mardi lors du relais par équipes mixtes en short-track, remporté par les patineurs transalpins devant le Canada et la Belgique.

Les locaux disposaient d'une telle avance en finale que le dernier relayeur italien, Pietro Sighel, s’est permis une fantaisie juste avant de franchir la ligne d’arrivée: il s’est retourné, les bras levés, en direction de ses adversaires, comme pour les chambrer.

Sports Illustrated a jugé cette célébration «arrogante» et «provocatrice», estimant que Pietro Sighel «était peut-être devenu l’un des plus grands méchants des Jeux de Milan-Cortina 2026». Le média américain souligne néanmoins que la facétie du patineur italien a produit l’une des photos les plus mémorables de ces JO.

De son côté, Pietro Sighel a expliqué après la course qu’il avait effectué cette célébration pour «galvaniser le public» et non pour se moquer de ses adversaires. Il a ajouté avoir imaginé ce demi-tour avant la compétition.

Faisant face à l'Italien sur les images, le Canadien William Dandjinou a été invité à réagir à cette célébration. Il a déclaré comprendre la réaction de son adversaire et a attribué cette exultation à l’excitation de courir des Jeux olympiques à domicile, selon Il Dolomiti.

