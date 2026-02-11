faible pluie
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: La célébration de Pietro Sighel (short-track) choque

La célébration de ce champion olympique italien fait polémique

Médaillé d'or en short-track avec le relais mixte, l'Italien Pietro Sighel s’est fait remarquer à l’arrivée avec une célébration jugée arrogante et irrespectueuse envers ses adversaires.
11.02.2026, 09:3811.02.2026, 09:38

Comme souvent avec les nations hôtes, l’Italie est en train de réussir ses Jeux à domicile. Ce mercredi matin, elle occupe la septième place du tableau des médailles avec un total de onze breloques, dont deux en or.

Le deuxième titre olympique des Italiens est intervenu mardi lors du relais par équipes mixtes en short-track, remporté par les patineurs transalpins devant le Canada et la Belgique.

Les locaux disposaient d'une telle avance en finale que le dernier relayeur italien, Pietro Sighel, s’est permis une fantaisie juste avant de franchir la ligne d’arrivée: il s’est retourné, les bras levés, en direction de ses adversaires, comme pour les chambrer.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: youtube

Sports Illustrated a jugé cette célébration «arrogante» et «provocatrice», estimant que Pietro Sighel «était peut-être devenu l’un des plus grands méchants des Jeux de Milan-Cortina 2026». Le média américain souligne néanmoins que la facétie du patineur italien a produit l’une des photos les plus mémorables de ces JO.

De son côté, Pietro Sighel a expliqué après la course qu’il avait effectué cette célébration pour «galvaniser le public» et non pour se moquer de ses adversaires. Il a ajouté avoir imaginé ce demi-tour avant la compétition.

Que pensez-vous de cette célébration?
Au total, 77 personnes ont participé à ce sondage.

Faisant face à l'Italien sur les images, le Canadien William Dandjinou a été invité à réagir à cette célébration. Il a déclaré comprendre la réaction de son adversaire et a attribué cette exultation à l’excitation de courir des Jeux olympiques à domicile, selon Il Dolomiti.

(roc)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Les fans suisses sont furax
Les fans suisses sont furax
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
de Fred Valet
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Les moments les plus forts de la mi-temps du Super Bowl
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
Par le passé et jusqu'à cette année, plusieurs envoyés spéciaux ont été accusés de racisme, d'homophobie ou de misogynie après des commentaires plus que douteux en plein direct.
Les journalistes sportifs de la chaîne publique italienne Rai ont annoncé lundi soir qu'ils se mettraient en grève après les Jeux olympiques de Milan Cortina à la suite des commentaires truffés de gaffes du chef de leur service lors de la cérémonie d'ouverture vendredi. De nombreux Italiens sont restés indignés face aux références de Paolo Petrecca, durant la parade, aux athlètes espagnols comme étant «toujours sexy», aux Brésiliens qui «ont la musique dans le sang» et aux athlètes chinois qui «naturellement, (pour) beaucoup d'entre eux (ont) un téléphone à la main».
L’article