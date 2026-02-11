Ce t-shirt proposé par le CIO est problématique. image: watson

Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique

Le Comité international olympique propose dans sa boutique officielle un t-shirt qui rappelle une période très sombre.

Max Pribilla / t-online

Les anneaux olympiques, le char au-dessus de la porte de Brandebourg et le buste d'un athlète musclé et rayonnant, la tête ceinte d'une couronne de laurier: ce motif s'affiche sur un t-shirt que le Comité international olympique (CIO) a mis en vente.

Un t-shirt que les passionnés de sport pouvaient acheter dans la boutique officielle du CIO. Un t-shirt, surtout, qui arbore... le visuel des JO de 1936 à Berlin, organisés par les Nazis.

Le t-shirt en question. image: OC/Olympic Shop

Le vêtement fait partie d'une collection d'articles baptisée «Heritage Collection», qui comprend également des produits avec des motifs des Jeux de Londres 1908, Rome 1960, Tokyo 1964 et Atlanta 1996. Un tel t-shirt coûte 39 euros l'unité sur la boutique en ligne. Il y est précisé, au sujet de cette collection, que chaque motif reflète une époque unique «où le monde s'est réuni pour célébrer l'humanité».

Les Jeux de 1936 étaient de la propagande nazie

Les Jeux de Berlin n'étaient pourtant pas une manifestation sportive comme ces autres olympiades. Ils n'avaient rien à voir avec l'humanité. Les Nazis ont utilisé ces JO 1936 à des fins de propagande. Ils servaient à montrer le régime sous son meilleur jour, notamment en donnant l'image d'hôtes ouverts sur le monde.

Mais lorsque ces Jeux olympiques se sont déroulés à Berlin, les camps de concentration existaient déjà. L'année précédente, les lois de Nuremberg avaient été promulguées, servant de base aux Nazis pour la persécution et l'extermination des Juifs. Et seulement trois ans plus tard, le régime d'Adolf Hitler déclenchait la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion de la Pologne.

Ce mardi matin, le site internet de la boutique du CIO indiquait que le ce t-shirt représentant les JO de Berlin 1936 était épuisé. La politicienne allemande Klara Schedlich (26 ans, Verts) ne l'a certainement pas acheté. Dans le média allemand B.Z., elle a exprimé sa consternation en voyant le CIO proposer cet objet dans sa boutique, sans aucune explication du contexte historique. Elle a déclaré:

«Les Jeux olympiques de 1936 ont été un outil de propagande essentiel pour le régime nazi. Sans contexte, je trouve ce choix de motif problématique et inapproprié pour un t-shirt.»

En parlant de ces JO 1936👇 «Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»

Adolf Hitler, le dictateur nazi, aux JO 1936. Des Jeux qui ont servi son régime. Image: keystone

Klara Schedlich poursuit:

«Les Jeux de 1936 ont conféré au régime nazi une reconnaissance internationale et ont normalisé la dictature en masquant ses crimes. Par conséquent, on ne peut considérer les Jeux olympiques de 1936 sans tenir compte de leur intégration dans la propagande nazie.»

Même s'il est impossible de séparer totalement la politique du sport, et que les Jeux de Milan-Cortina sont donc forcément aussi un peu politiques, il n'y aura pas ce genre de problème avec le futur t-shirt Milan-Cortina 2026 dans les collections historiques.

