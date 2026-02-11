Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
Les anneaux olympiques, le char au-dessus de la porte de Brandebourg et le buste d'un athlète musclé et rayonnant, la tête ceinte d'une couronne de laurier: ce motif s'affiche sur un t-shirt que le Comité international olympique (CIO) a mis en vente.
Un t-shirt que les passionnés de sport pouvaient acheter dans la boutique officielle du CIO. Un t-shirt, surtout, qui arbore... le visuel des JO de 1936 à Berlin, organisés par les Nazis.
Le vêtement fait partie d'une collection d'articles baptisée «Heritage Collection», qui comprend également des produits avec des motifs des Jeux de Londres 1908, Rome 1960, Tokyo 1964 et Atlanta 1996. Un tel t-shirt coûte 39 euros l'unité sur la boutique en ligne. Il y est précisé, au sujet de cette collection, que chaque motif reflète une époque unique «où le monde s'est réuni pour célébrer l'humanité».
Les Jeux de 1936 étaient de la propagande nazie
Les Jeux de Berlin n'étaient pourtant pas une manifestation sportive comme ces autres olympiades. Ils n'avaient rien à voir avec l'humanité. Les Nazis ont utilisé ces JO 1936 à des fins de propagande. Ils servaient à montrer le régime sous son meilleur jour, notamment en donnant l'image d'hôtes ouverts sur le monde.
Mais lorsque ces Jeux olympiques se sont déroulés à Berlin, les camps de concentration existaient déjà. L'année précédente, les lois de Nuremberg avaient été promulguées, servant de base aux Nazis pour la persécution et l'extermination des Juifs. Et seulement trois ans plus tard, le régime d'Adolf Hitler déclenchait la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion de la Pologne.
Ce mardi matin, le site internet de la boutique du CIO indiquait que le ce t-shirt représentant les JO de Berlin 1936 était épuisé. La politicienne allemande Klara Schedlich (26 ans, Verts) ne l'a certainement pas acheté. Dans le média allemand B.Z., elle a exprimé sa consternation en voyant le CIO proposer cet objet dans sa boutique, sans aucune explication du contexte historique. Elle a déclaré:
Klara Schedlich poursuit:
Même s'il est impossible de séparer totalement la politique du sport, et que les Jeux de Milan-Cortina sont donc forcément aussi un peu politiques, il n'y aura pas ce genre de problème avec le futur t-shirt Milan-Cortina 2026 dans les collections historiques.
Contribution: Yoann Graber